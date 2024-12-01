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Тренеры-рекордсмены Лиги чемпионов - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
1 Декабря 2024 15:27
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Тренеры-рекордсмены Лиги чемпионов - СПИСОК

Объявлен список главных тренеров, которые провели больше всего матчей в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу, составленную IFFHS, вошли специалисты, которые руководили командами в 100 и более матчах в турнире, который ранее назывался Кубком чемпионов и начал проводиться с 1955 года.

На данный момент этого добились 12 тренеров. Рекордсменом турнира является Карло Анчелотти, который на данный момент возглавляет «Реал».

1. Карло Анчелотти – 215
2. Алекс Фергюсон – 214
3. Арсен Венгер – 208
4. Пеп Гвардиола – 180
5. Жозе Моуринью – 155
6. Мирча Луческу – 152
7. Рафаэль Бенитес – 111
8. Диего Симеоне – 110
9. Юрген Клопп – 104
10. Массимилиано Аллегри – 102
11-12. Оттмар Хитцфельд - 101
Луи ван Гал – 101

İdman.biz

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