Тренеры-рекордсмены Лиги чемпионов - СПИСОК

Объявлен список главных тренеров, которые провели больше всего матчей в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу, составленную IFFHS, вошли специалисты, которые руководили командами в 100 и более матчах в турнире, который ранее назывался Кубком чемпионов и начал проводиться с 1955 года.

На данный момент этого добились 12 тренеров. Рекордсменом турнира является Карло Анчелотти, который на данный момент возглавляет «Реал».

1. Карло Анчелотти – 215

2. Алекс Фергюсон – 214

3. Арсен Венгер – 208

4. Пеп Гвардиола – 180

5. Жозе Моуринью – 155

6. Мирча Луческу – 152

7. Рафаэль Бенитес – 111

8. Диего Симеоне – 110

9. Юрген Клопп – 104

10. Массимилиано Аллегри – 102

11-12. Оттмар Хитцфельд - 101

Луи ван Гал – 101

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