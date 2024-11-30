Три кандидата на финал ЧМ-2030

Объявлены стадионы-кандидаты на проведение игр открытия и финала ЧМ-2030.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Три арены претендуют на два важнейших матча чемпионата мира. Эти встречи пройдут на одном из следующих стадионов - «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, «Камп Ноу» в Барселоне или «Король Хасан II» в Касабланке. В целом матчи чемпионата пройдут на 24 аренах в 20 городах.

Отметим, что мундиаль, который пройдет в 100-летие чемпионатов мира, состоится в 6 странах. Помимо Испании, Португалии и Марокко, ЧМ-2030 примут южноамериканские страны Аргентина, Уругвай и Парагвай. Но каждая из трех последних стран примет по одному матчу.

İdman.biz