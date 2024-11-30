Кто играет на "Золотой мяч" - 2025. Из трёх кандидатов - никого из "Реала"

Что, если бы победителя выбирали сейчас?

«Золотой мяч» в 2024-м вызвал множество споров, но тем интереснее, кто завоюет самый престижный индивидуальный трофей в футболе в следующем году. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», пока обладатель награды Родри восстанавливается от травмы, некоторые другие звёзды разрывают в новом сезоне. Прежде всего - Мохамед Салах, Роберт Левандовски и Гарри Кейн.

Кто же фаворит в гонке за «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025?

1 место

Роберт Левандовски, «Барселона»

Польский центрфорвард расцвёл после прихода в «Барселону» нового главного тренера Ханс-Дитера Флика, с которым работал ещё в «Баварии». Стиль и тактика игры Флика идеально подходят Левандовскому. В чемпионате Испании Роберт забил уже 15 мячей и сделал две голевые передачи за 14 матчей. В Лиге чемпионов у Левандовского семь мячей в пяти играх. Поляк напоминает самого себя образца 2020 года, когда несправедливо, по мнению многих, остался без «Золотого мяча». Кажется, старая рана до сих пор болит.

«Мне была непонятна причина [отмены вручения «Золотого мяча»]. Игрались все чемпионаты, шла Лига чемпионов, и я задавался вопросом, почему так вышло. Я понимаю, что иногда футбол работает как политика. Ведь где футбол, там бизнес. А где бизнес, там политика. Готов ли я принять «Золотой мяч», если его вручат четыре года спустя? Конечно», – признался Левандовски в ноябрьском интервью Рио Фердинанду.

2 место

Мохамед Салах, «Ливерпуль»

Салах на фоне безуспешных пока что переговоров с «Ливерпулем» о продлении контракта, завершающегося летом 2025 года, тащит команду к победе в АПЛ. В 12 матчах чемпионата Англии египтянин забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач. Мохамед разрывал в топ-играх с «Манчестер Юнайтед» и «Челси», огорчил «Арсенал». Результативен вингер «Ливерпуля» и в Лиге чемпионов – набрал 1+4 в пяти матчах. Даже незабитый пенальти в ворота «Реала» не смазал впечатления от его игры.

По мнению экс-чемпиона мира Робера Пиреса, невключение Салаха в список претендентов на «Золотой мяч» в этом году было ошибкой.

«С Салахом обошлись несправедливо, исключив его из списка претендентов на «Золотой мяч». Это потеря для списка, а не для Салаха. В таких ситуациях нет вины игроков, это ошибка журналистов. Многие великие игроки – Тьерри Анри, Хави, Андрес Иньеста – также никогда не выигрывали эту награду. Отсутствие Салаха в финальном списке номинантов на «Золотой мяч» показывает, что некоторые люди не особо разбираются в футболе», – сказал в недавнем интервью для Liverpool Echo Пирес.

3 место

Гарри Кейн, «Бавария»

У английского нападающего пока не складывается с наградами, но, возможно, такое длительное ожидание будет вознаграждено великими трофеями. Как на клубном уровне, так и на индивидуальном – выигрышем «Золотого мяча». Кейн находится в сумасшедшей форме в «Баварии». В 11 матчах чемпионата Германии Гарри забил 14 голов и сделал шесть голевых передач. В Лиге чемпионов у него 5+1 в пяти играх. Англичанин установил новый рекорд Бундеслиги, наколотив полсотни мячей за 43 матча. Так круто не стартовал в немецком футболе даже Эрлинг Холанд. Однако Кейн понимает, что без побед с командой ему не видать «Золотого мяча».

«В прошлом у меня были отличные сезоны, но я ничего не выигрывал с командой, чтобы претендовать на «Золотой мяч» и другие награды. Всё зависит от того, чего вы добиваетесь с командой», – говорил нападающий «Баварии» в этом году.

4 место

«Золотой мяч» заслуживает другой игрок

Среди остальных реальных претендентов на завоевание «Золотого мяча» в 2025 году – Винисиус Жуниор («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси») и другие мировые звёзды. У Винисиуса Жуниора в нынешнем сезоне в чемпионате и Лиге чемпионов 12 голов и пять голевых передач за 17 матчей. Ямаль набрал 6+8 в 17 матчах. На счету Холанда 17 голов в 17 играх. Палмер стал автором семи забитых мячей и пяти голевых пасов в 12 матчах АПЛ. Атакующий полузащитник «Челси» входит в тройку самых результативных игроков английской Премьер-лиги наряду с Салахом и Холандом.

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