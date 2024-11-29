Стало известно, какой клуб может возглавить Зинедин Зидан

Прошло три с половиной года с тех пор, как легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан взял перерыв в тренерской работе. Он некоторое время назад заявил в интервью, что готов возглавить какую-то команду.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Fichajes, в настоящее время «ПСЖ» рассматривает Зидана на должность главного тренера.

Лидеры Лиги 1 могут рассмотреть возможность увольнения Луиса Энрике, если им не удастся пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Пари Сен-Жермен на данный момент находится на 25-м месте в главном клубном турнире континента. За пять туров команде Луиса Энрике удалось набрать всего четыре очка.

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