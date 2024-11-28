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17 кандидатов на звание игрока года

Мировой футбол
Новости
28 Ноября 2024 17:51
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17 кандидатов на звание игрока года

«Globe Soccer Awards» определила претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года.

Как сообщает İdman.biz, в окончательный список вошли 17 игроков.

Кандидатами на награду являются Джуд Беллингем («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Виктор Дьёкереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Отметим, что в первоначальном списке было 33 игрока.

İdman.biz

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