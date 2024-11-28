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"Галатасарай" сыграет в Нидерландах, "Фенербахче" - в Чехии

Мировой футбол
Новости
28 Ноября 2024 18:41
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"Галатасарай" сыграет в Нидерландах, "Фенербахче" - в Чехии

В рамках Лиги Европы пройдут матчи V тура этапа Лиги.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день второй половины этапа состоятся 18 матчей.

Чемпион Азербайджана "Карабах" примет "Лион". Также на поле выйдут три турецких клуба. "Галатасарай" будет гостем "Алкмаара" в Нидерландах, а "Фенербахче" - "Славии" в Чехии. "Бешикташ" проведет домашний матч против "Маккаби" за пределами страны.

Лидер турнира "Лацио" примет "Лудогорец". Следующий соперник "Карабаха" "Эльфсборг" встретится с "Атлетиком" в Испании.

Отметим, что встречи следующего тура пройдут 11-12 декабря.

Лига Европы
Этап Лиги, V тур
28 ноября

21:45. "Атлетик" — "Эльфсборг"

21:45. "Алкмаар" — "Галатасарай"

21:45. "Бешикташ" — "Маккаби" Т-А

21:45. "Динамо" К – "Виктория"

21:45. РФШ - ПАОК

21:45. "Карабах" – "Лион"

21:45. "Андерлехт" — "Порту"

21:45. "Лацио" — "Лудогорец"

00:00. "Мидтьюлланд" — "Айнтрахт"

00:00. "Твенте" — "Юнион"

00:00. "Ференцварош" — "Мальме"

00:00. ФКСБ – "Олимпиакос"

00:00. "Манчестер Юнайтед" — "Буде-Глимт"

00:00. "Ницца" — "Рейнджерс"

00:00. "Реал Сосьедад" — "Аякс"

00:00. "Брага" — "Хоффенхайм"

00:00. "Славия" — "Фенербахче"

00:00. "Тоттенхэм" — "Рома"

İdman.biz

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