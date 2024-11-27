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Бывший футболист сборной баллотируется в президенты

Мировой футбол
Новости
27 Ноября 2024 14:41
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Бывший футболист сборной баллотируется в президенты

Бывший футболист сборной Грузии Михаил Кавелашвили стал кандидатом в президенты страны.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Он сообщил, что 53-летний ветеран-футболист выдвинут на пост президента Грузии. Выборы на эту должность пройдут 14 декабря.

Отметим, что за свою карьеру экс-нападающий, который шесть раз становился чемпионом Грузии в составе тбилисского "Динамо", один раз - в России с "Аланией" вместе с нашим соотечественником Назимом Сулеймановым и один раз - в Швейцарии с "Грассхопперс", также выступал за «Манчестер Сити». За сборную Грузии он забил 9 голов в 46 играх.

İdman.biz

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