БОГАТЫЙ ДЕНЬ на голы и рекорды в Лиге чемпионов

Первый день V тура Лиги чемпионов (ЛЧ) был насыщен статистическими моментами.

Как сообщает İdman.biz, IFFHS подготовил отчет с интересными фактами.

40 голов было забито в девяти играх во второй по результативности день в истории Лиги чемпионов. 21 октября 2014 года такое же количество голов было забито в восьми играх. Рекорд был зафиксирован первого октября 1997 года, когда состоялось 12 встреч - 44 мяча.

Крупный счет был зафиксирован в 27 из 81 игры этапа Лиги текущего сезона, а также в 5 из 9 вчерашних матчей. Это беспрецедентный показатель.

Флориан Вирц, отличившийся в матче "Байер" - "Зальцбург" (5:0), забил свой 17-й гол в еврокубках в 21 год. Только Эрлинг Холанд (23), Килиан Мбаппе (21) и Криштиану Роналду (20) забили больше голов до того, как им исполнилось 22, а Лионель Месси (17) забил столько же.

Уступив «Баварии» со счетом 0:1, «ПСЖ» впервые в своей истории проиграл в шести еврокубковых матчах за один календарный год.

Этот матч стал 150-м матчем Мануэля Нойера в еврокубках. Вратарь «Баварии» занимает четвертое место среди голкиперов после Икера Касильяса (179), Джанлуиджи Буффона (159) и Пепе Рейны (157).

Игрок «Аталанты» Шарль де Кетеларе, чья команда разгромила «Янг Бойз» со счетом 6:1, стал первым игроком, забившим «2+» голов и отдавшим «3+» результативных передач в одном матче в истории Лиги чемпионов. а также первым представителем Италии, который помог команде забить пять и более голов.

Неймар («Барселона», 2016), Серж Гнабри («Бавария», 2021) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 2023) были последними игроками, которые помогли своим командам отличиться 5 раз в Лиге чемпионов.

Де Кетеларе вошел в историю Лиги чемпионов как единственный игрок, сделавший 3 и более результативных передач за первые 45 минут в последние 14 лет. В 2010 году такое удалось Бенуа Шейру в матче «Марсель» - «Жирона».

Роберт Левандовски, сделавший дубль в победном матче "Барселоны" против "Бреста" со счетом 3:0, стал третьим игроком, преодолевшим барьер в 100 голов в истории Лиги чемпионов. На его счету 101 гол, у Криштиану Роналду - 140, а у Лионеля Месси - 129.

После победы над «Лейпцигом» со счетом 1:0, «Интер» впервые в истории с учетом Кубка чемпионов выиграл четыре матча подряд в ЛЧ. Три такие победные встречи были зафиксированы в сезонах 1966-64 и 2009-10.

«Интер» - третья команда в истории Лиги чемпионов, которая не пропустила ни одного гола в первых 5 матчах сезона. «Ювентус» сделал это в сезоне 2004/05, а «Манчестер Юнайтед» - в сезоне 2010/11.

«Арсенал», разгромивший «Спортинг» со счетом 5:1, в четырех последних выездных матчах в Лиге чемпионов не забивал ни одного гола.

«Милан», победивший в гостях «Слован» со счетом 3:2, впервые в своей истории забил три и более голов в трех матчах подряд в Лиге чемпионов. У «Милана» была аналогичная серия и в Кубке чемпионов в 1989 году.

Игрок «Атлетико» Анхель Корреа, чья команда разгромила «Спарту» со счетом 6:0, вошел в историю клуба как третий игрок, вышедший в матче Лиги чемпионов на поле позже и забивший 2 гола. Агуэро удалось такое во встрече с «Челси» в 2009 году, а Льоренте - в 2020 году с «Ливерпулем».

Коке, сыгравший свой 100-й матч в Лиге чемпионов за "Атлетико", стал первым игроком, сделавшим это в истории клуба.

Антуан Гризманн провел в Лиге чемпионов сотый матч. Он четвертый француз после Карима Бензема (152), Тьерри Анри (112) и Патриса Эвра (108), которому это удалось.

Диего Симеоне - второй неевропеец, проведший 150 матчей в Лиге чемпионов: 40 в качестве игрока и 110 - в качестве тренера. До этого это удалось сделать только Лионелю Месси. Аргентинская звезда провела в качестве футболиста 163 матча.

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