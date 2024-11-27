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Чем запомнился матч "Манчестер Сити" - "Фейеноорд"?

Мировой футбол
Новости
27 Ноября 2024 10:52
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Чем запомнился матч "Манчестер Сити" - "Фейеноорд"?

Матч между «Манчестер Сити» и «Фейеноордом» Лиги чемпионов был полон интересных статических моментов.

Как сообщает İdman.biz, IFFHS обратил особое внимание на пять фактов в этом матче.

Впервые за последние 61 год «Манчестер Сити» пропустил два и более голов в шести матчах подряд, учитывая все турниры.

Впервые в истории Лиги чемпионов команда, ведущая с разницей в три и более мячей до 75-й минуты, в последние 15 минут растеряла преимущество и не сумела одержать победу.

В третий раз в истории Лиги чемпионов английскому клубу не удалось одержать победу, ведя с разницей в три и более мяча. До «Манчестер Сити» «Арсенал» в матче с «Андерлехтом» (4 ноября 2014 г.) и «Ливерпуль» против «Севильи» (21 ноября 2017 г.) упустили победу, ведя в счете с разницей в три гола - 3:3. Все три случая произошли в ноябре.

Команда, играющая на выезде в Лиге Чемпионов в четвертый раз, сыграла вничью, устранив разницу в три и более мячей. В сезоне 2002/03 «Ливерпуль» избежал поражения от «Базеля», «Андерлехт» - от «Арсенала» в сезоне 2014/15, «Интер» - от «Бенфики» в сезоне 2023/24, а на этот раз такое удалось «Фейеноорду» в игре с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» не проигрывает в 34 домашних матчах подряд в Лиге чемпионов: 29 побед, 5 ничьих. Последнее поражение было против «Лиона» в сентябре 2018 года.

İdman.biz

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