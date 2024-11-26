26 Ноября 2024
RU

"Мы победим сегодня, если нет, то в воскресенье, а если и это не получится, то на следующей неделе"

Мировой футбол
Новости
26 Ноября 2024 16:14
26
"Мы победим сегодня, если нет, то в воскресенье, а если и это не получится, то на следующей неделе"

Начинается 5-й тур этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся девять игр в ведущем клубном турнире Европы.

Из названий больше внимания привлекает матч «Баварии» и «ПСЖ». Мюнхенский клуб, продливший свою беспроигрышную домашнюю серию до 18 игр (14 побед и 4 ничьи) в Лиге чемпионов, последний раз проигрывал парижанам в 2021 году - 2:3. Но после этого "Бавария" выиграла все три матча между соперниками с сухим счетом: дважды 1:0, а в последнем - 2:0.

Звездный игрок немецкого клуба Гарри Кейн считает «ПСЖ» отличной командой: «Звездных игроков много, и они будут стараться владеть мячом. Мы так же хотим хорошо сыграть и контролировать мяч. Постараемся оказать на них давление, особенно на вратаря».

Несмотря на похвалы, факт остается фактом: «ПСЖ» набрал всего четыре очка в своих первых четырех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне, что является самым низким показателем на этапах группы/лиги с сезона 2004/05. Кроме того, впервые в истории парижский клуб проиграл пять матчей за один календарный год в еврокубках.

В результате «ПСЖ» на данный момент занимает 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, а «Бавария» не сильно ушла вперед - 17-е место. Гарри Кейн говорит: «Мы не привыкли быть так низко. Нам нужно выиграть оставшиеся матчи, чтобы попасть в восьмерку лучших. Следующая игра будет сложной. На карту поставлено очень многое, и мы это понимаем».

Судя по позициям команд в турнирной таблице, интересна также встреча второго "Спортинга" и двенадцатого "Арсенала".

В отличие от «Спортинга», который в этом сезоне продлил свою победную серию до девяти игр во всех соревнованиях, лондонский клуб не сумел забить в четырех предыдущих выездных матчах Лиги чемпионов. В проигранном «Интеру» матче со счетом 0:1 они нанесли 20 ударов по воротам соперника, но забить не смогли.

В марте 2023 года в 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» у «Арсенала» в серии пенальти (2:2, 1:1, пен. 5:3). Главный тренер английской команды Микель Артета ответил на пресс-конференции журналисту, вспомнившего те игры:

«Я думаю, что каждая команда прогрессирует. Что касается «Спортинга» и того, что они сделали, это невероятно. Мы также значительно улучшились по сравнению с тем, что было два года назад, поэтому матч станет для нас хорошим испытанием».

Среди топ-команд турнирной таблицы следует отметить матч между «Барселоной» и «Брестом».

Хотя «Брест» проиграл два последних матча французской Лиги 1, он остается единственным клубом, который не проиграл ни одного матча (3 победы, 1 ничья) в истории турнира с момента создания Лиги чемпионов в 1992 году.

«Барселона», которая не побеждала в двух последних матчах Ла Лиги, в сегодняшней игре постарается порадовать своих болельщиков.

Семь лет назад «Манчестер Сити» легко выиграл матчи с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов (4:0 и 1:0), но сейчас ситуация иная. Сегодняшний матч между соперниками представляет большой интерес с точки зрения того, смогут ли «горожане» выйти из черной полосы неудач. «Манчестер Сити» проиграл пять игр подряд впервые с 2006 года, и впервые за всю тренерскую карьеру Пепа Гвардиолы. Но испанский специалист не считает необходимым менять свои принципы работы: «Если бы я изменил своим принципам в первом сезоне, мы бы не выиграли шесть чемпионаcтв Премьер-лиги за восемь лет. Даже сейчас я не собираюсь отворачиваться от того, во что мы верим. Мы победим во вторник, и наши мысли прояснятся. Если нет - в воскресенье (в игре с «Ливерпулем»). Если не получится, то - на следующей неделе. Мы пытаемся изменить ситуацию».

Лига чемпионов УЕФА
Этап Лиги, 5-й тур
27 ноября

21:45 Спарта – Атлетико
21:45 Слован — Милан
00:00 Барселона – Брест
00:00 Байер – Зальцбург
00:00 Бавария – ПСЖ
00:00 Интер — Лейпциг
00:00 Манчестер Сити – Фейеноорд
00:00 Спортинг – Арсенал
00:00 Янг Бойз – Аталанта

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Вест Хэм" после двух туров...
09:34
Мировой футбол

"Вест Хэм" после двух туров...

Лондонский клуб победил со счетом 2:0
"Бавария" встретится с "ПСЖ", "Брест" в гостях у "Барселоны"
09:27
Мировой футбол

"Бавария" встретится с "ПСЖ", "Брест" в гостях у "Барселоны"

Сегодня стартует пятый тур Лиги чемпионов
"Удинезе" потерял очки на выезде - ВИДЕО
09:24
Мировой футбол

"Удинезе" потерял очки на выезде - ВИДЕО

Завершился 13-й тур итальянской Серии А
"Трабзонспор" разбушевался - ВИДЕО
09:21
Мировой футбол

"Трабзонспор" разбушевался - ВИДЕО

Завершился 13-й тур турецкой Суперлиги
Чемпион Беларуси - "Динамо"!
09:09
Мировой футбол

Чемпион Беларуси - "Динамо"!

Минская команда в девятый раз в своей истории завоевала чемпионский титул
Рейтинг лучших команд футбольного сезона. "Манчестер Сити" свалился к простым смертным
25 Ноября 21:58
Мировой футбол

Рейтинг лучших команд футбольного сезона. "Манчестер Сити" свалился к простым смертным

Небывалое падение давнего лидера

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"
23 Ноября 20:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал победу над "Сабаилом"
"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО
23 Ноября 20:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО

Последние матчи тура пройдут завтра
Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?
25 Ноября 18:00
Волейбол

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков
2 гола в матче "Туран Товуз" - "Сабах", Сумгайыт" обыграл "Шамахы" - ВИДЕО
24 Ноября 20:54
Футбол

2 гола в матче "Туран Товуз" - "Сабах", Сумгайыт" обыграл "Шамахы" - ВИДЕО

Сегодня завершился XIV тур Премьер-лиги