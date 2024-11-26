"Мы победим сегодня, если нет, то в воскресенье, а если и это не получится, то на следующей неделе"

Начинается 5-й тур этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся девять игр в ведущем клубном турнире Европы.

Из названий больше внимания привлекает матч «Баварии» и «ПСЖ». Мюнхенский клуб, продливший свою беспроигрышную домашнюю серию до 18 игр (14 побед и 4 ничьи) в Лиге чемпионов, последний раз проигрывал парижанам в 2021 году - 2:3. Но после этого "Бавария" выиграла все три матча между соперниками с сухим счетом: дважды 1:0, а в последнем - 2:0.

Звездный игрок немецкого клуба Гарри Кейн считает «ПСЖ» отличной командой: «Звездных игроков много, и они будут стараться владеть мячом. Мы так же хотим хорошо сыграть и контролировать мяч. Постараемся оказать на них давление, особенно на вратаря».

Несмотря на похвалы, факт остается фактом: «ПСЖ» набрал всего четыре очка в своих первых четырех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне, что является самым низким показателем на этапах группы/лиги с сезона 2004/05. Кроме того, впервые в истории парижский клуб проиграл пять матчей за один календарный год в еврокубках.

В результате «ПСЖ» на данный момент занимает 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, а «Бавария» не сильно ушла вперед - 17-е место. Гарри Кейн говорит: «Мы не привыкли быть так низко. Нам нужно выиграть оставшиеся матчи, чтобы попасть в восьмерку лучших. Следующая игра будет сложной. На карту поставлено очень многое, и мы это понимаем».

Судя по позициям команд в турнирной таблице, интересна также встреча второго "Спортинга" и двенадцатого "Арсенала".

В отличие от «Спортинга», который в этом сезоне продлил свою победную серию до девяти игр во всех соревнованиях, лондонский клуб не сумел забить в четырех предыдущих выездных матчах Лиги чемпионов. В проигранном «Интеру» матче со счетом 0:1 они нанесли 20 ударов по воротам соперника, но забить не смогли.

В марте 2023 года в 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» у «Арсенала» в серии пенальти (2:2, 1:1, пен. 5:3). Главный тренер английской команды Микель Артета ответил на пресс-конференции журналисту, вспомнившего те игры:

«Я думаю, что каждая команда прогрессирует. Что касается «Спортинга» и того, что они сделали, это невероятно. Мы также значительно улучшились по сравнению с тем, что было два года назад, поэтому матч станет для нас хорошим испытанием».

Среди топ-команд турнирной таблицы следует отметить матч между «Барселоной» и «Брестом».

Хотя «Брест» проиграл два последних матча французской Лиги 1, он остается единственным клубом, который не проиграл ни одного матча (3 победы, 1 ничья) в истории турнира с момента создания Лиги чемпионов в 1992 году.

«Барселона», которая не побеждала в двух последних матчах Ла Лиги, в сегодняшней игре постарается порадовать своих болельщиков.

Семь лет назад «Манчестер Сити» легко выиграл матчи с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов (4:0 и 1:0), но сейчас ситуация иная. Сегодняшний матч между соперниками представляет большой интерес с точки зрения того, смогут ли «горожане» выйти из черной полосы неудач. «Манчестер Сити» проиграл пять игр подряд впервые с 2006 года, и впервые за всю тренерскую карьеру Пепа Гвардиолы. Но испанский специалист не считает необходимым менять свои принципы работы: «Если бы я изменил своим принципам в первом сезоне, мы бы не выиграли шесть чемпионаcтв Премьер-лиги за восемь лет. Даже сейчас я не собираюсь отворачиваться от того, во что мы верим. Мы победим во вторник, и наши мысли прояснятся. Если нет - в воскресенье (в игре с «Ливерпулем»). Если не получится, то - на следующей неделе. Мы пытаемся изменить ситуацию».

Лига чемпионов УЕФА

Этап Лиги, 5-й тур

27 ноября

21:45 Спарта – Атлетико

21:45 Слован — Милан

00:00 Барселона – Брест

00:00 Байер – Зальцбург

00:00 Бавария – ПСЖ

00:00 Интер — Лейпциг

00:00 Манчестер Сити – Фейеноорд

00:00 Спортинг – Арсенал

00:00 Янг Бойз – Аталанта

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