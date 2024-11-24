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Первый блин - комом. МЮ не победил и с новым главным тренером

Мировой футбол
Новости
24 Ноября 2024 22:28
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Первый блин - комом. МЮ не победил и с новым главным тренером

Завершилась игра 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ипсвич Таун» - «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает İdman.biz, матч состоялся на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Главным арбитром противостояния был Энтони Тейлор из Манчестера (Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Отметим, что это был первый матч подь руководством нового главного тренера манкунианцев Рубена Аморима.

Уже на второй минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд открыл счёт. Ответный мяч «Ипсвич Тауна» на 43-й минуте забил форвард Омари Хатчинсон - 1:1.

После 12 сыгранных матчей «Ипсвич Таун» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав девять очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 12-е место с 16 баллами. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», у которого 31 очко.

İdman.biz

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