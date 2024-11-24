Волевая победа "Ливерпуля" - ВИДЕО

Завершилась игра 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Саутгемптон» - «Ливерпуль».

Как сообщает İdman.biz, матч состоялся на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Главным арбитром противостояния был Сэмюэл Барротт (Англия). Проигрывая по ходу встречи со счетом 1:2, «Ливерпуль» одержал волевую победу - 3:2. Голы: 0:1 Собослаи – 30' 1:1 Армстронг – 42' 2:1 Фернандеш – 56' 2:2 Салах – 65' 2:3 Салах – 83'

После 12 сыгранных матчей «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 31 очко. «Манчестер Сити» (23) отстаёт на восемь очков. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает 20-е место, заработав четыре очка.

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