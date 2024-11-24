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Президент "Реала" раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
24 Ноября 2024 22:57
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Президент "Реала" раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Президент «Реала» Флорентино Перес раскритиковал новый формат Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, он назвал новый турнир несправедливым.

Президент мадридского клуба заявил, что нововведение не решило проблем:

«Новый формат Лиги чемпионов не решил проблем. Это несправедливая система. УЕФА увеличил количество матчей, но их ценность стала меньше, чем раньше».

Отметим, что с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ используется так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

İdman.biz

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