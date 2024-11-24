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"Арсенал" одержал 2000-ю победу - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
24 Ноября 2024 11:08
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"Арсенал" одержал 2000-ю победу - СПИСОК

«Арсенал» одержал свою 2000-ю победу в высшей английской лиге.

Как сообщает İdman.biz, лондонский клуб достиг этого в 4336 матчах.

Победа, одержанная «канонирами» над «Ноттингемом» в 12-м туре английской премьер-лиги, стала юбилейной. Свою первую победу «Арсенал» одержал в сентябре 1904 года над «Вулверхэмптоном» (2:0). В Англии по этому показателю команда уступает только «Ливерпулю» (2068 побед). «Манчестер Юнайтед» (1910) занял третье место. Следующими в рейтинге идут «Эвертон» (1901) и «Астон Вилла» (1724).

Отметим, что в сезоне 2024/2025 «Арсенал» занимает 4-е место с 22 очками.

Топ-10 по количеству побед в Англии

«Ливерпуль» — 2068
«Арсенал» – 2000
«Манчестер Юнайтед» – 1910
«Эвертон» — 1901
«Астон Вилла» — 1724
«Манчестер Сити» — 1597
«Тоттенхэм» – 1510
«Челси» — 1480
«Ньюкасл» — 1415
«Сандерленд» — 1260

İdman.biz

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