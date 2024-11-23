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Останется ли Месси в "Интер Майами"? - Отвечает совладелец клуба

Мировой футбол
Новости
23 Ноября 2024 09:21
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Останется ли Месси в "Интер Майами"? - Отвечает совладелец клуба

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас считает, что Лионель Месси никуда не уйдет после истечения срока его текущего контракта в конце следующего сезона.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Daily Mail, самая яркая звезда клуба и один из величайших игроков в истории футбола пришел в MLS в июле прошлого года и привлек большое внимание к высшему дивизиону Америки.

«У Месси контракт до 2025 года; мы с Лео сядем и обсудим будущее», - сказал Мас. «Как я уже говорил раньше и повторю сейчас: я полностью ожидаю, что на открытии нашего нового стадиона в 2026 году и на открытии сезона MLS 2026 года после богатого на трофеи сезона 2025 года Лео Месси станет нашим 10-м номером».

Чтобы сделать пребывание Месси в Майами еще более праздничным, клуб нанял его бывшего товарища по аргентинской сборной и «Барселоне» Хавьера Маскерано на должность следующего главного тренера команды.

«Интер Майами» - всего лишь третья команда, за которую играл Месси после его длительного пребывания в «Барселоне» и недолгого пребывания в «Пари Сен-Жермен».

Вместе с Месси во Флориду уже приехали несколько его давних товарищей по команде: Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

«Мы продолжим собирать лучшую команду, какую только сможем, бюджетных ограничений нет. Мы привезем лучших игроков со всего мира, продолжим побеждать и строить этот клуб, чтобы он стал ведущей футбольной командой», - добавил Мас.

İdman.biz

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