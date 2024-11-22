Жеребьевка Лиги наций: Турция сыграет с Венгрией, Армения - с Грузией и другие пары

Состоялась жеребьевка стадий 1/4 финала, полуфинала и плей-офф Лиги наций.

Как сообщает İdman.biz, 8 сильнейших сборных лиги А, претендующих на главную награду, сформировали четыре пары.

Эти пары также узнали своих возможных соперников по полуфиналам. Объявлены участники матчей за 4 путевки в лиги А и В и 2 путевки в Лигу С. 1/4 финала, а также матчи плей-офф лиг А и В пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Чтобы сыграть в лиге А, сборной Турции придется обыграть Венгрию.

Полуфинальная стадия пройдет 4-5 июня, а матч за третье место и финал - 8 июня. После матчей 26 и 31 марта 2026 года станет известно, кто сыграет в будущем сезоне в Лиге C.

1/4 финала

1. Нидерланды – Испания

2. Хорватия – Франция

3. Дания – Португалия

4. Италия – Германия

Полуфиналы

Победитель 4-й пары – победитель 3-й пары

Победитель 1-й пары – победитель 2-й пары

Плей-офф А/В

Турция - Венгрия

Украина – Бельгия

Австрия – Сербия

Греция - Шотландия

Плей-офф B/C

Косово - Исландия

Болгария - Ирландия

Армения - Грузия

Словакия - Словения

Плей-офф C/D

Гибралтар - Латвия

Мальта - Люксембург

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