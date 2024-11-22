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Жеребьевка Лиги наций: Турция сыграет с Венгрией, Армения - с Грузией и другие пары

Мировой футбол
Новости
22 Ноября 2024 15:37
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Жеребьевка Лиги наций: Турция сыграет с Венгрией, Армения - с Грузией и другие пары

Состоялась жеребьевка стадий 1/4 финала, полуфинала и плей-офф Лиги наций.

Как сообщает İdman.biz, 8 сильнейших сборных лиги А, претендующих на главную награду, сформировали четыре пары.

Эти пары также узнали своих возможных соперников по полуфиналам. Объявлены участники матчей за 4 путевки в лиги А и В и 2 путевки в Лигу С. 1/4 финала, а также матчи плей-офф лиг А и В пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Чтобы сыграть в лиге А, сборной Турции придется обыграть Венгрию.

Полуфинальная стадия пройдет 4-5 июня, а матч за третье место и финал - 8 июня. После матчей 26 и 31 марта 2026 года станет известно, кто сыграет в будущем сезоне в Лиге C.

1/4 финала
1. Нидерланды – Испания
2. Хорватия – Франция
3. Дания – Португалия
4. Италия – Германия

Полуфиналы
Победитель 4-й пары – победитель 3-й пары
Победитель 1-й пары – победитель 2-й пары

Плей-офф А/В
Турция - Венгрия
Украина – Бельгия
Австрия – Сербия
Греция - Шотландия

Плей-офф B/C
Косово - Исландия
Болгария - Ирландия
Армения - Грузия
Словакия - Словения

Плей-офф C/D
Гибралтар - Латвия
Мальта - Люксембург

İdman.biz

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