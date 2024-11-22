Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО

Платформа Netflix подготовила документальный фильм о Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.biz, фильм рассказывает о жизни и карьере португальской звезды в Саудовской Аравии.

Роналду, выступающий за «Аль-Наср», заявил в начале 6-серийного фильма: «Говорят, что с Роналду покончено, он играет здесь только ради денег. Но моя страсть к футболу еще не закончилась».

Нападающий сборной Португалии защищает честь «Аль-Насра» с лета 2023 года. В этом сезоне 39-летний нападающий забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах.

İdman.biz