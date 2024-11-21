Месси прилетит в Барселону

Нападающий американской футбольной команды «Интер Майами» Лионель Месси посетит Барселону.

İdman.biz сообщает, что аргентинская звезда примет участие в праздновании 125-летия "Барселоны".

Приглашение Месси направил президент клуба Жоан Лапорта. 37-летний футболист подтвердил, что прилетит на гала-вечер, который пройдет 29 ноября в театре «Лисео».

Отметим, что Месси выступал за «Барселону» в 2003-2021 годах. Он выиграл в общей сложности 35 трофеев, в том числе 10 раз завоевав золото в чемпионате Испании и четырежды победив в Лиге чемпионов.

İdman.biz