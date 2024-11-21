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Советник президента "Барселоны" ответил на вопрос о возможной покупке Холанда

Мировой футбол
Новости
21 Ноября 2024 10:11
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Советник президента "Барселоны" ответил на вопрос о возможной покупке Холанда

İdman.biz сообщает, что Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался о возможном подписании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«С новой экономикой клуба и новым стадионом «Барселона» может задуматься о покупке любого игрока. Другое дело - действительно ли он нужен или лучше привезти двоих», - приводит слова Масипа Marca.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 15 голов.

İdman.biz

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