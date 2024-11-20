РЕШЕНИЕ по матчу Румыния - Косово

Апелляционный комитет УЕФА принял решение относительно не доигранного матча Румыния - Косово в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА по футболу.

İdman.biz сообщает, что сборной Косово было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

На последних минутах матча, состоявшегося 15 ноября, косовские футболисты покинули поле из-за лозунгов «Косово – Сербия» и скандирования «Сербия, Сербия» на трибунах. Комитет на основании статьи 25.01 регламента Лиги наций УЕФА наказал команду гостей. Кроме того, Федерация футбола Косово была оштрафована на 6 тысяч евро.

Отметим, что после этого решения Румыния завершила групповой этап с 18 очками, а Косово - с 12.

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