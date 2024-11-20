Не смог забить в пустые ворота и... - ВИДЕО

Интересные события произошли после матча, в котором сборная Колумбии уступила дома Эквадору со счетом 0:1 в отборочном раунде ЧМ-2026.

İdman.biz сообщает, что нападающий хозяев поля Джон Кордоба во время игры не смог забить мяч в пустые ворота.

После этого фанаты внесли изменения в его странице в Википедии на испанском языке и сменили прозвище. Футболиста назвали «el tronco sin piernas» - «туловище без ног». Фанаты также добавили, что Кордоба «Инвалид и не забивает ни одного гола».

Отметим, что после этого поражения Колумбия занимает 4-е место с 19 очками. Эквадор с тем же количеством баллов на 3-й строчке.

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