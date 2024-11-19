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Две угрозы для Эрлинга Холанда в игре нашей сборной

Мировой футбол
Новости
19 Ноября 2024 14:14
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Две угрозы для Эрлинга Холанда в игре нашей сборной

Лучший бомбардир группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу определится в последний игровой день.

İdman.biz сообщает, что хотя список самых результативных игроков турнира возглавляет норвежец Эрлинг Холанд, его лидерство находится под угрозой.

Групповой этап завершился для Рэзвана Марина, ближайшего преследователя звезды с семью голами. Криштиану Роналду и Беньямин Шешко, отстающие на два гола от Холанда, не могут улучшить свои показатели на этом этапе.

Самая большая угроза для лидера будет в игре нашей сборной. Швед Виктор Дьёкереш, отстающий от Холанда всего на два мяча, выйдет на матч со сборной Азербайджана с желанием забить голы. Ему нужно отличиться дважды, чтобы настичь норвежца.

Против нашей команды в Сольне может сыграть еще один игрок, возглавляющий таблицу бомбардиров. Угрозу Холанду способен создать и Александр Исак, на счету которого 4 гола. Ему нужен хет-трик, чтобы разделить лидерство.

Еще один игрок, который сегодня забьет 3 гола, имеет возможность достичь Эрлинга. Керем Актюркоглу из Турции также отличился четырежды. Он постарается забить Черногории.

1. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 7
2. Рэзван Марин (Румыния) – 6
3-5. Криштиану Роналду (Португалия) – 5
Беньямин Шешко (Словения) – 5
Виктор Дьёкереш(Швеция) – 5
6-8. Александр Исак (Швеция) – 4
Керем Актюркоглу (Турция) – 4
Иссак Прайс (Северная Ирландия) – 4

İdman.biz

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