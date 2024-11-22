Кунг-фу Кантона, укус Суареса и глупая шутка Бентанкура. Дикие дисквалификации в английском футболе

Есть отстранение на целых 30 лет.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Родриго Бентанкур - 7 игр за ужасную шутку

Шутка была расистской, а в АПЛ таких заходов не любят. Дай всем волю - начнут друг друга оскорблять постоянно. Бентанкур прекрасно знал, что можно, а чего нельзя делать, будучи игроком клуба в Англии. Ведущий в Уругвае попросил хавбека «шпор» достать футболку Сон Хын-Мина. Бентанкур ляпнул, что это может быть футболка его кузена. Мол, все корейцы внешне одинаковые. Глупо подставился. Родриго прекрасно помнил, как Суареса отстраняли на много матчей за оскорбления Патриса Эвра. Тот проступок был серьезнее. Суарес в следующей игре не пожал Эвра руку, за что «Ливерпуль» и Луис извинились. Впрочем, это не единственная длительная дисквалификация Суареса.

Луис Суарес - 10 матчей за укус Ивановича

Уругвайца сложно назвать адекватным на поле. Наступал на соперников шипами, много раз грязно обзывался. Кусался несколько раз, впервые ещё в Нидерландах в составе «Аякса». Когда Суарес перешел в «Барселону», то каталонцы прописали специальный пункт в контракте - не кусаться. До этого форвард проверил зубами на прочность экс-защитника «Локомотива» Бранислава Ивановича. Англичане не оценили вампиризм Луиса. Суарес в раздевалке после матча с «Челси» врал напарникам и тренеру, что никого не кусал. Думал, камеры не засняли момент? Впаяли 10 матчей отстранения. Спустя годы Суарес покусал Кьеллини на ЧМ-2014, уругваец был наказан как «рецидивист».

Паоло Ди Канио - 11 матчей за толчок арбитра

Знаменитого итальянского хулигана сложно назвать мудрым человеком. У него радикальные взгляды. Хватало ума для вскидывания правой руки вверх в нацистском салюте. Но дисквалификацию в составе «Шеффилд Уэнсдей» в 1998-м Ди Канио получил не за жест, а за толчок арбитра в грудь. Ди Канио выдали красную карточку в матче против «Арсенала», после чего форвард двумя руками толкнул Пола Элкока. Судья не ожидал такого, поэтому смешно упал на землю. Кстати, психованный Ди Канио также получал премию честной игры от ФИФА. После травмы голкипера соперника сам остановил игру. Красивый жест, но Паоло запомнился не только благодаря благородному поступку.

Винни Джонс - 6 месяцев за инструкцию

Желаем мистеру Джонсу здоровья, злые болезни не отстают от бедняги. А в начале 90-х Винни был молодым футбольным психом. Хватал желтую карточку за подкат после трёх секунд на поле. Но самую длительную дисквалификацию и штраф в 20 тысяч фунтов Джонс получил не из-за нарушения правил. В 1992-м году выпустили фильм «Жёсткие парни футбола». Там игроки делились опытом. Фактически это была инструкция, как грязно провоцировать и бить соперников. Англичане справедливо посчитали поведение Джонса направленным против честной игры. Фильм посмотрели дети, которые потом в школе выполняли «установки» Винни на одноклассниках. Джонс - настоящий панк.

Марк Боснич (9 месяцев) и Адриан Муту (7 месяцев) - наркотики

Сейчас в АПЛ стараются прятать наркоманов от правосудия. Например, не наказывают футболистов, которые практикуют вдыхание «веселящего газа». Также очевидно, что много раз уходили из-под радаров допинг-контроля молодые фанаты Марии и Хуаны. Но австралийский голкипер «Челси» Боснич, а позже форвард лондонцев Адриан Муту проваливали тест на более жесткий наркотик. С ними мог бы подружиться арбитр Кут, который во время Евро-2024 вдыхал белый порошок. Боснича выгнали на 9 месяцев, Муту отстранили на 7. «Челси» судился с Адрианом. Сейчас Муту женат на дочери румынского криминального авторитета и неудачно пытается стать тренером.

Эрика Кантона - 9 месяцев за удар фаната

Один из самых знаменитых эпизодов в истории футбола. Кантона не умел держать себя в руках. Его удалили в матче с «Кристал Пэлас», Эрик шел с поля. Фанат «орлов» Мэттью Симмонс спровоцировал француза. Король Эрик ударил болельщица ногой в грудь. Знаменитый прием из кунг-фу мог бы повторить Ибрагимович. Но даже Златан не практиковал такие удары фанатов. Эрика отстранили на девять месяцев. Позже на пресс-конференции Кантона показал свою натуру художника: «Когда чайки следуют за судном, они знают, что сардины выбросят в море». Намёк на то, что дисквалификации проходящие, провокаторов никто в лицо не помнит, а Эрик навсегда в истории игры.

Джоуи Бартон - 18 месяцев за 1 200 ставок

У Бартона хватало глупых поступков. Будучи хавбеком КПР, дрался с Суаресом и Компани, получил тогда 12 матчей бана. Но это не рекорд Бартона. Джоуи сделал 1 200 незаконных ставок на футбол, за это отстранялся на 18 месяцев. А теперь в АПЛ сдались под давлением игроков с лудоманией. Тонали ставил уже в «Ньюкасле», но закрыли на это глаза, отсидел дисквалификацию лишь за проступки в «Милане». Пакете за мошенничество грозит пожизненный бан, но дело бразильца из «Вест Хэма» затянули. Форвард Тоуни получил отстранение на 8 месяцев из-за ставок, а теперь играет за «Аль-Ахли» в Саудовской Аравии. Там его поведение уже никто не контролирует.

Энох Джеймс Уэст - 30 лет дисквалификации

Не удивляйтесь, что не слышали о таком футболисте. Энох был форвардом «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» в начале 20 века. Уэст играл весьма результативно, стал чемпионом Англии 1911-го года. Но через четыре года Эноха ждал вердикт - отстранили от футбола на 30 лет. Жесткое наказание за участие в договорных матчах. Кроме Уэста, обвинили ещё троих других игроков «Манчестер Юнайтед» и четырех футболистов «Ливерпуля». Были времена, когда исторические враги пытались нажиться сообща. Уэст протестовал. Ему предлагали уйти на фронт, скостив дисквалификацию, если выживет. Энох отказался. Дожил до 1965-го года, держит рекорд по длительности бана.

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