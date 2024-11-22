"У нас не больница". От Неймара все отказываются, самый дорогой игрок в истории на дне

Футболист утомил боссов «Аль-Хиляля».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Шейхи вряд ли доверяют бразильцу

Неймар на пять лет моложе, чем Месси. И ровно на семь лет моложе, чем Роналду, ведь оба празднуют день рождения 5 февраля. В возрасте бразильца Лионель и Криштиану играли в Европе и претендовали на «Золотой мяч». Эта награда пройдет мимо вингера, которому скоро 33 года. Солидный возраст для игрока атаки. На плаву только ветераны с флангов, которые переосмыслили способ жизни и посвятили себя сохранению в футболе.

Бразилец не такой. Теоретически можно пить, танцевать, проигрывать сотни тысяч евро в казино, изменять матерям своих детей, но при этом играть в футбол без травм. Теоретически можно. А на практике бразилец Адриано, хотя он богатырь по сравнению с тощим Неймаром, спился к 26 годам. Потерял невероятное здоровье, данное природой. Сейчас Адриано можно встретить в скромном районе Рио-де-Жанейро на улице.

Император будет нетрезвым. Пробыл в завязке сравнительно недолго. Неймар пока не алкоголик. Но если у мужчины одна за другой рожают детей любовницы с разницей в несколько месяцев, то у парня нет порядка в жизни. Бразильский вингер провел суммарно 42 минуты в двух играх за «Аль-Хиляль». Оба поединка в азиатской Лиге чемпионов, так как на национальное первенство бразильца не включали в заявку из-за повреждения.

Теперь новая травма, Неймару ищут замену. Причем сейчас руководство «Аль-Хиляля» может заподозрить бразильца в желании уйти. Игрок пропустил целый год из-за разрыва крестообразной связки. Теперь у него травма подколенного сухожилия. Вернется на поле не раньше конца календарного года. Если вообще вернется в состав клуба из Саудовской Аравии. Неймару ведь платят десятки миллионов евро за само присутствие.

Агенту не нужен переход в «Сантос»

Вокруг Неймара есть люди, которые сильно навредили его карьере. Первого зовут Пини Захави, израильский футбольный агент сделал всё, чтобы не самый старый футболист оказался именно в Саудовской Аравии, а не перешел в АПЛ, где пришлось бы иначе относиться к профессии и жизни. Второго человека зовут Неймар Сантус, это отец футболиста. Представляя его интересы, бывший торговец ювелирными изделиями навредил сыну.

Неймару не стоило демонстративно переходить в ПСЖ за 222 миллиона евро. Не стоило рано сдаваться и выбирать Саудовскую Аравию. Потерял концентрацию, стал тренироваться еще хуже, чем обычно. Результат – травмы, травмы и ещё раз травмы. Если бы после «Барселоны» Неймар попал в клуб уровня «Баварии», то мог пройти по дороге Арьена Роббена. В «Реале» голландец мучился, а в Мюнхене выигрывал трофеи.

«Аль-Хиляль» успешен без Неймара. Все в клубе Жорже Жезуса это прекрасно понимают. Невеш, Милинкович-Савич, Митрович, Малком и Канселу достаточно известные и крутые футболисты, чтобы без Неймара побеждать в слабом чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема и Канте сейчас подобрался к фавориту вплотную, но «Аль-Хиляль» не проиграл команде Роналду и может защитить титул без голов Неймара.

Впрочем, агенту Захави и отцу футболиста Неймару-старшему нужно, чтобы вингер мучился в Саудовской Аравии. Футболисту платят в районе 100 миллионов евро в год, хотя не зарабатывает бонусы за игру в футбол, которые могли подбросить зарплату к 200 миллионам. Агента и отца интересуют деньги. А что нужно Неймару? Скорее всего, его интересуют только азартные игры. Играл в казино на дне рождения собственной дочери.

«Сантос», родной клуб Неймара, хотел бы вернуть своего футболиста. Пеле был символом клуба в 20-м веке, а его наследник в сборной Бразилии стал символом 21 века, не такого удачного для «Сантоса». Неймар побил рекорд Короля по голам за «селесао», сыграв намного больше матчей. В родном клубе вингер провел больше всего матчей за карьеру – 225. Хорошая иллюстрация, насколько травмы повлияли на его футбольный путь.

Здоровому Неймару стоило выбрать ЛЧ

Теперь из-за капризности, нестабильности на поле и количества серьезных травм Неймара не приютят в одном из крутых клубов из Лиги чемпионов. Но если ему нужно футбольное возвращение, а не место за столом в баре Сантуса, то стоило бы искать команду в Европе. Но такое развитие событий практически исключено. Окружение футболиста не думает об игровой выгоде. Им важны деньги, как и самому Неймару.

Не подумайте, что плохое влияние агента и отца хоть как-то оправдывает взрослого мужчину. Неймар совсем недавно изменял беременной подруге, к которой теперь вернулся. Силой денег отобрал у Каролины – матери своего старшего сына, маленького ребенка. Неймар проявлял неуважение к «Барселоне» и ПСЖ. У него нет моральных и этических установок, которые помогают сопереживать и сочувствовать ему из-за травм.

Неймар - пример худшего, что есть в большом футболе. А самое главное, что вдобавок игрок ещё и неэффективен. ПСЖ не выиграл Лигу чемпионов, когда ставил на вингера. Бразилия не стала чемпионом мира. Но у Неймара есть желание сыграть через полтора года на ЧМ-2026 в США. К тому времени Жуниор легко может оказаться в одном из клубов МЛС. В Бразилии ни одна из команд не потянет на себе зарплату этого футболиста.

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра жестко ответила на вопрос, ведут ли переговоры с Неймаром: «У нас здесь не больница». Но шейхи тоже не хотят платить Неймару за присутствие. Тем более, у него нет платежеспособной базы фанатов, которые побегут приносить «Аль-Хилялю» живые деньги. Роналду и Месси работают на свои клубы и лиги. Неймар зарабатывает всю жизнь деньги строго себе любимому и близким.

Поскольку недавно его родной «Сантос» вернулся в Серию А после вылета во вторую лигу, то остается маленькая вероятность, что Неймар попробует подсушить мокрую репутацию, вернувшись домой. Вот только нет смысла. В Бразилии футболисты, у которых проблемы с дисциплиной, становятся ещё более расхлябанными. Неймар старался набрать форму в Саудовской Аравии. Не сумел. Дома игрок окончательно потеряется.

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