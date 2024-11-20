Турция упустила лидерство в последнем туре - ВИДЕО

Сегодня завершился групповой этап Лиги Наций.

İdman.biz сообщает, что в третий игровой день VI тура прошли последние 9 матчей этапа.

Во встречах, которые прошли в пяти группах, определились как команды, которые поменяют лигу, так и команды, которые примут участие в плей-офф. Сборная Турции на выезде встретилась с Черногорией. Представитель Балкан, до этой игры не набравший ни одного очка, одержал неожиданную победу. Этот результат лишил Турцию лидерства. Первым стал Уэльс, разгромивщий Исландию со счетом 4:1.

Отметим, что жеребьевка стадии плей-офф состоится 22 ноября.

Лига Наций

VI тур, 19 ноября

Лига А, Группа III

23:45. Босния и Герцеговина - Нидерланды - 1:1

23:45. Венгрия - Германия - 1:1

1 Германия 6 4 2 0 18-4 14 2 Нидерланды 6 2 3 1 13-67 9 3 Венгрия 6 1 3 3 4-11 6 4 Босния и Герцеговина 6 0 2 4 4-17 2

Лига Б, Группа I

23:45. Албания - Украина - 1:2

23:45. Чехия - Грузия - 2:1

1 Чехия 6 3 2 1 9-8 11 2 Украина 6 2 2 2 8-8 8 3 Грузия 6 2 1 3 7-6 7 4 Албания 6 2 1 3 4-6 7

Лига В, группа IV

23:45. Черногория - Турция - 3:1

23:45. Уэльс – Исландия - 4:1

1 Уэльс 6 3 3 0 9-4 12 2 Турция 6 3 2 1 9-6 11 3 Исландия 6 2 1 3 10-13 7 4 Черногория 6 1 0 5 4-9 3

Лига С, Группа I

23:45. Словакия – Эстония - 1:0

23:45. Швеция - Азербайджан - 6:0

1 Швеция 6 5 1 0 19-4 16 2 Словакия 6 4 1 1 10-5 13 3 Эстония 6 1 1 4 3-9 4 4 Азербайджан 6 0 1 5 3-17 1

Лига D, Группа II

23:45. Мальта – Андорра - 0:0

1 Молдова 4 3 0 1 5-1 9 2 Мальта 4 2 1 1 2-2 7 3 Андорра 4 0 1 3 0-4 1

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