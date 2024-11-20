Турция упустила лидерство в последнем туре - ВИДЕО

Сегодня завершился групповой этап Лиги Наций.
İdman.biz сообщает, что в третий игровой день VI тура прошли последние 9 матчей этапа.
Во встречах, которые прошли в пяти группах, определились как команды, которые поменяют лигу, так и команды, которые примут участие в плей-офф. Сборная Турции на выезде встретилась с Черногорией. Представитель Балкан, до этой игры не набравший ни одного очка, одержал неожиданную победу. Этот результат лишил Турцию лидерства. Первым стал Уэльс, разгромивщий Исландию со счетом 4:1.
Отметим, что жеребьевка стадии плей-офф состоится 22 ноября.
Лига Наций
VI тур, 19 ноября
Лига А, Группа III
23:45. Босния и Герцеговина - Нидерланды - 1:1
23:45. Венгрия - Германия - 1:1
|
1
|
Германия
|
6
|
4
|
2
|
0
|
18-4
|
14
|
2
|
Нидерланды
|
6
|
2
|
3
|
1
|
13-67
|
9
|
3
|
Венгрия
|
6
|
1
|
3
|
3
|
4-11
|
6
|
4
|
Босния и Герцеговина
|
6
|
0
|
2
|
4
|
4-17
|
2
Лига Б, Группа I
23:45. Албания - Украина - 1:2
23:45. Чехия - Грузия - 2:1
|
1
|
Чехия
|
6
|
3
|
2
|
1
|
9-8
|
11
|
2
|
Украина
|
6
|
2
|
2
|
2
|
8-8
|
8
|
3
|
Грузия
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7-6
|
7
|
4
|
Албания
|
6
|
2
|
1
|
3
|
4-6
|
7
Лига В, группа IV
23:45. Черногория - Турция - 3:1
23:45. Уэльс – Исландия - 4:1
|
1
|
Уэльс
|
6
|
3
|
3
|
0
|
9-4
|
12
|
2
|
Турция
|
6
|
3
|
2
|
1
|
9-6
|
11
|
3
|
Исландия
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10-13
|
7
|
4
|
Черногория
|
6
|
1
|
0
|
5
|
4-9
|
3
Лига С, Группа I
23:45. Словакия – Эстония - 1:0
23:45. Швеция - Азербайджан - 6:0
|
1
|
Швеция
|
6
|
5
|
1
|
0
|
19-4
|
16
|
2
|
Словакия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10-5
|
13
|
3
|
Эстония
|
6
|
1
|
1
|
4
|
3-9
|
4
|
4
|
Азербайджан
|
6
|
0
|
1
|
5
|
3-17
|
1
Лига D, Группа II
23:45. Мальта – Андорра - 0:0
|
1
|
Молдова
|
4
|
3
|
0
|
1
|
5-1
|
9
|
2
|
Мальта
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2-2
|
7
|
3
|
Андорра
|
4
|
0
|
1
|
3
|
0-4
|
1
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