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Турция упустила лидерство в последнем туре - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
20 Ноября 2024 01:45
108
Турция упустила лидерство в последнем туре - ВИДЕО

Сегодня завершился групповой этап Лиги Наций.

İdman.biz сообщает, что в третий игровой день VI тура прошли последние 9 матчей этапа.

Во встречах, которые прошли в пяти группах, определились как команды, которые поменяют лигу, так и команды, которые примут участие в плей-офф. Сборная Турции на выезде встретилась с Черногорией. Представитель Балкан, до этой игры не набравший ни одного очка, одержал неожиданную победу. Этот результат лишил Турцию лидерства. Первым стал Уэльс, разгромивщий Исландию со счетом 4:1.

Отметим, что жеребьевка стадии плей-офф состоится 22 ноября.

Лига Наций
VI тур, 19 ноября

Лига А, Группа III
23:45. Босния и Герцеговина - Нидерланды - 1:1

23:45. Венгрия - Германия - 1:1

1

Германия

6

4

2

0

18-4

14

2

Нидерланды

6

2

3

1

13-67

9

3

Венгрия

6

1

3

3

4-11

6

4

Босния и Герцеговина

6

0

2

4

4-17

2

Лига Б, Группа I

23:45. Албания - Украина - 1:2
23:45. Чехия - Грузия - 2:1

1

Чехия

6

3

2

1

9-8

11

2

Украина

6

2

2

2

8-8

8

3

Грузия

6

2

1

3

7-6

7

4

Албания

6

2

1

3

4-6

7

Лига В, группа IV

23:45. Черногория - Турция - 3:1
23:45. Уэльс – Исландия - 4:1

1

Уэльс

6

3

3

0

9-4

12

2

Турция

6

3

2

1

9-6

11

3

Исландия

6

2

1

3

10-13

7

4

Черногория

6

1

0

5

4-9

3

Лига С, Группа I

23:45. Словакия – Эстония - 1:0
23:45. Швеция - Азербайджан - 6:0

1

Швеция

6

5

1

0

19-4

16

2

Словакия

6

4

1

1

10-5

13

3

Эстония

6

1

1

4

3-9

4

4

Азербайджан

6

0

1

5

3-17

1

Лига D, Группа II

23:45. Мальта – Андорра - 0:0

1

Молдова

4

3

0

1

5-1

9

2

Мальта

4

2

1

1

2-2

7

3

Андорра

4

0

1

3

0-4

1

İdman.biz

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