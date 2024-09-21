Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли ответил на вопрос о своём будущем. В данный момент игрок пребывает в статусе свободного агента.

«Я определённо хотел бы снова оказаться в Серии А - именно поэтому сейчас я дома, в Италии. У меня было достаточно предложений из-за рубежа, но я притормозил с этим, потому что сохраняю надежду. Конечно, если варианты в Серии А так и не возникнут, я сделаю другой выбор», - приводит слова Балотелли DAZN.

Последним клубом Балотелли был турецкий «Адана Демирспор». В прошлом сезоне турецкой Суперлиги футболист принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу.

İdman.biz