Стадион "Баварии" меняет адрес на площадь Франца Беккенбауэра

Город Мюнхен меняет адрес знакового стадиона "Баварии" в честь легенды клуба Франца Беккенбауэра. С января 2025 года он будет располагаться по адресу "Franz-Beckenbauer-Platz 5" (площадь Франца Беккенбауэра, 5).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Bundesliga.com, домашний адрес чемпиона Германии "Баварии" изменится в первую годовщину смерти Беккенбауэра 7 января 2025 года.

Номер пять был выбран в честь номера на футболке, который носил легендарный немецкий футболист во время своего выступления в клубе.

Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен сказал:

"В будущем мы будем играть на стадионе в "Franz-Beckenbauer-Platz 5", что свидетельствует о вечной связи между Францем и ФК "Бавария". Мы хотели бы поблагодарить город Мюнхен не только за то, что он отдал дань уважения наследию Франца Беккенбауэра, но и за то, что он согласился на наше предложение по названию. Здорово, что у "Кайзера" теперь есть постоянное место в Мюнхене. Так же, как поют наши болельщики на каждой игре: Никто не может разлучить хороших друзей".

"Бавария" также планирует установить статую Беккенбауэра рядом с памятником лучшему бомбардиру клуба Герду Мюллеру перед стадионом "Альянц Арена".

İdman.biz