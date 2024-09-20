20 Сентября 2024
RU

Стадион "Баварии" меняет адрес на площадь Франца Беккенбауэра

Мировой футбол
Новости
20 Сентября 2024 18:58
6
Стадион "Баварии" меняет адрес на площадь Франца Беккенбауэра

Город Мюнхен меняет адрес знакового стадиона "Баварии" в честь легенды клуба Франца Беккенбауэра. С января 2025 года он будет располагаться по адресу "Franz-Beckenbauer-Platz 5" (площадь Франца Беккенбауэра, 5).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Bundesliga.com, домашний адрес чемпиона Германии "Баварии" изменится в первую годовщину смерти Беккенбауэра 7 января 2025 года.

Номер пять был выбран в честь номера на футболке, который носил легендарный немецкий футболист во время своего выступления в клубе.

Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен сказал:

"В будущем мы будем играть на стадионе в "Franz-Beckenbauer-Platz 5", что свидетельствует о вечной связи между Францем и ФК "Бавария". Мы хотели бы поблагодарить город Мюнхен не только за то, что он отдал дань уважения наследию Франца Беккенбауэра, но и за то, что он согласился на наше предложение по названию. Здорово, что у "Кайзера" теперь есть постоянное место в Мюнхене. Так же, как поют наши болельщики на каждой игре: Никто не может разлучить хороших друзей".

"Бавария" также планирует установить статую Беккенбауэра рядом с памятником лучшему бомбардиру клуба Герду Мюллеру перед стадионом "Альянц Арена".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Барселону" поставили на место. И это хорошо
21:15
Мировой футбол

"Барселону" поставили на место. И это хорошо

Поражение от "Монако" сильно поможет ей в будущемКак сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат»,

Английский футболист хочет купить французский "Нант"
19:56
Мировой футбол

Английский футболист хочет купить французский "Нант"

Игрок входит в число совладельцев футбольного клуба "Рексхэм"
О Тибо Куртуа сняли документальный фильм - ВИДЕО
19:27
Мировой футбол

О Тибо Куртуа сняли документальный фильм - ВИДЕО

В фильме рассказывается о возвращении бельгийца на поле после травм
Роналду: "После завершения карьеры..."
18:29
Мировой футбол

Роналду: "После завершения карьеры..."

Об этом звездный футболист рассказал в программе на YouTube канале
Историческое "достижение" игрока "Барселоны"
14:03
Мировой футбол

Историческое "достижение" игрока "Барселоны"

Арбитр квалифицировал это нарушение как фол последней надежды
Австралия рассталась с главным тренером
13:34
Мировой футбол

Австралия рассталась с главным тренером

61-летний специалист возглавлял сборную с июля 2018 года

Самое читаемое

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов
18 Сентября 15:58
Азербайджанский футбол

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов

Махир Эмрели играл за два клуба в самом престижном клубном турнире Европы
Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО
18 Сентября 17:42
Другие

Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО

"Огромные волны и сильный ветер делали нашу работу очень рискованной"
Азербайджанский нападающий в албанском клубе
17 Сентября 23:12
Азербайджанский футбол

Азербайджанский нападающий в албанском клубе

Футболист подписал контракт с новым клубом до конца сезона
Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2
19 Сентября 23:30
Шахматы

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2

В Будапеште (Венгрия) в решающую стадию входит 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада