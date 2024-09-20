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Роналду: "После завершения карьеры..."

Мировой футбол
Новости
20 Сентября 2024 18:29
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Роналду: "После завершения карьеры..."

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср", рассказал, что будет чувствовать после завершения карьеры.

Как сообщает İdman.biz, об этом звездный футболист рассказал в программе на YouTube канале.

Свои мысли он выразил в одном предложении:

"После того, как я завершу карьеру, думаю, мне будет не хватать того адреналина, который я испытываю, когда забиваю гол".

Отметим, что Криштиану играет в "Аль-Насре" с 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. В этом сезоне португалец принял участие в 5 матчах и запомнился 4 голами и двумя результативными передачами.

İdman.biz

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