"Будет сложно, когда нам нужно будет отправиться в Азербайджан…"

Как известно, минское «Динамо» проведет свои матчи в Лиге конференций УЕФА на нейтральном поле в Сумгаите. Первый матч белорусского клуба состоится 3 октября против шотландского «Хартса».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Edinburghnews, главный тренер эдинбургского клуба Стивен Нейсмит выразил обеспокоенность по поводу визита в Азербайджан:

«Самое сложное, вероятно, будет в самом начале, когда нам нужно будет отправиться в Азербайджан и потом в Абердин в течение трех дней. Это всегда было проблемой».

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