20 Сентября 2024
RU

Революционное предложение Мишеля Платини

Мировой футбол
Новости
20 Сентября 2024 09:00
30
Революционное предложение Мишеля Платини

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», советник президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и экс-президент УЕФА Мишель Платини предложил внести кардинальное изменение в правила игры.

«Возможно, нам стоит убрать по одному футболисту в каждой команде и играть вдесятером. В прошлом веке играли командами по 11 человек, но тогда игроки бегали меньше и медленнее, чем сегодня. Тогда они были слабее физически. Поэтому, возможно, было бы неплохо уменьшить количество игроков. Это освободит пространство на поле», - приводит слова Платини RMC.

Согласно действующим футбольным правилам максимальное количество одной команды на поле составляет 11 человек, включая вратаря.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Первый футболист, сыгравший за четыре разных английских клуба в Лиге чемпионов
10:45
Мировой футбол

Первый футболист, сыгравший за четыре разных английских клуба в Лиге чемпионов

Рахим Стерлинг вошел в историю футбола
"Будет сложно, когда нам нужно будет отправиться в Азербайджан…"
10:16
Мировой футбол

"Будет сложно, когда нам нужно будет отправиться в Азербайджан…"

"Это всегда было проблемой"
Лига чемпионов: разгром от "Байера", "Монако" победил "Барселону"
00:59
Мировой футбол

Лига чемпионов: разгром от "Байера", "Монако" победил "Барселону"

Сегодня завершился первый тур Лиги чемпионов
Неожиданное признание судьи о Месси
19 Сентября 23:14
Мировой футбол

Неожиданное признание судьи о Месси

"Я сказал ему отнести футболку в раздевалку"
Криштиану Роналду ранее играл против команд Пиоли
19 Сентября 21:03
Мировой футбол

Криштиану Роналду ранее играл против команд Пиоли

Особенно запомнился матч, состоявшийся в Милане в июле 2020 года
Они стали настоящей сенсацией. Неожиданные клубы в еврокубках из Франции и Германии
19 Сентября 20:24
Мировой футбол

Они стали настоящей сенсацией. Неожиданные клубы в еврокубках из Франции и Германии

Особенно много их было в последние годы

Самое читаемое

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов
18 Сентября 15:58
Азербайджанский футбол

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов

Махир Эмрели играл за два клуба в самом престижном клубном турнире Европы
Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО
18 Сентября 17:42
Другие

Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО

"Огромные волны и сильный ветер делали нашу работу очень рискованной"
Всемирно известные путешественники проплыли по Каспию - из Казахстана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
17 Сентября 18:48
Другие

Всемирно известные путешественники проплыли по Каспию - из Казахстана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Оба путешественника преодолели 186 миль (300 километров), чтобы добраться до Азербайджана
В Азербайджане открылся филиал новой сети фитнес-клубов - ФОТО
17 Сентября 14:28
Другие

В Азербайджане открылся филиал новой сети фитнес-клубов - ФОТО

В церемонии открытия принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов