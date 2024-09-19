19 Сентября 2024
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Неожиданное признание судьи о Месси

Мировой футбол
Новости
19 Сентября 2024 23:14
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Неожиданное признание судьи о Месси

Бывший чилийский судья Карлос Чандиа запомнился интересным высказыванием.

İdman.biz сообщает, что он не показал Лионелю Месси желтую карточку при условии, что получит его футболку.

Инцидент произошел в 2007 году в полуфинале Кубка Америки. Чандиа не показал Лео желтую карточку, несмотря на очевидный фол в конце победного матча Аргентины над Мексикой со счетом 3:0.

Он объяснил это так:

«У мексиканской команды не было никаких голевых моментов или чего-то в этом роде. Поэтому я сказал Месси, что это желтая карточка, но она будет стоить тебе футболки. Поэтому я не показал ему желтую карточку. Если бы Месси получил желтую карточку, он бы потерял шанс сыграть в финале Кубка Америки. После игры Лео хотел отдать мне свою футболку на поле. Я сказал ему отнести футболку в раздевалку».

Отметим, что благодаря решению арбитра Лионель Месси сыграл в финале за Аргентину, но его команда не смогла победить. В решающем матче Альбиселеста проиграла Бразилии со счетом 0:3.

İdman.biz

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