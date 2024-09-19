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Бывший футболист "Арсенала" арестован - ФОТО

Мировой футбол
Новости
19 Сентября 2024 15:53
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Бывший футболист "Арсенала" арестован - ФОТО

Арестован бывший футболист клуба «Арсенал» Джей Эмануэль-Томас.

İdman.biz сообщает, что футболиста-ветерана обвинили в ввозе наркотиков.

Его задержали на обратном пути в Великобританию из Бангкока. В сумке Джея и двух человек с ним были обнаружены наркотики на сумму около 799 тысяч долларов.

Эммануэль предстанет перед судом по этому вопросу. По данным прессы страны, ему грозит тюремное заключение сроком на 14 лет.

Отметим, что помимо «Арсенала» Джей Эмануэль-Томас защищал честь команд «Гринок Мортон» (Шотландия), «Ипсвич Таун», «Бристоль Сити», «КПР» (Англия) и тайского «ПТТ Районг».

İdman.biz

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