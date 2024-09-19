Неожиданный "спаситель" сборной Италии. Не стало лучшего игрока чемпионата мира-1990

Сальваторе Скиллачи не дожил до своего 60-летия.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

В клинике Палермо на 60-м году умер Сальваторе Скиллачи. На протяжении двух лет бывший футболист сборной Италии вёл борьбу с раком кишечника. Перенёс две операции. Но недуг оказался сильнее.

Стремительный взлёт

Сальваторе Скиллачи прославился на весь мир, когда неожиданно попал в состав сборной Италии на домашнем для неё чемпионате мира. За спиной у 25-летнего сицилийца был лишь один сезон в Серии А. Но зато какой! Сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 21 гол. Неплохо для дебютанта. До прихода в «Ювентус» Тото, а к нему обращались именно так, как к приятелю, играл за «Мессину». Немало забивал в Сериях С и В, но даже и не мечтал о попадании в сборную.

Однако тренер Адзельо Вичини, имея в распоряжении таких опытных и известных нападающих, как Роберто Баджо, Джанлука Виалли, Роберто Манчини, Альдо Серена и Андреа Карневале, нашёл место в заявке для Тото. Чем изрядно удивил. Спору нет, нападающий «Ювентуса» провёл хороший сезон. Но это же ещё не повод. Вичини как-то робко возразил — вот в 1982 году Энцо Беарзот взял на чемпионат мира не игравшего три года Паоло Росси, а тот стал главным героем турнира. Но этот аргумент не был принят. Росси до вынужденной паузы в карьере был известным нападающим, участвовал в чемпионате мира. За спиной у Тото был один сезон в Серии А.

Но Скиллачи нашлось место среди 22 избранных Вичини. Сам футболист был тоже удивлён. В семье должен был вскоре появиться первенец. Тото в шутку пообещал жене, что будет забивать в каждом матче. При таком выборе нападающих он и не надеялся, что получит шанс.

Сальваторе - значит «спаситель»

Итальянцы начинали чемпионат в Риме матчем со сборной Австрии. У хозяев поля мало что получалось в атаке. А время текло. На 75-й минуте Вичини убрал с поля Карневале и выпустил худощавого брюнета с заметными залысинами. На счету 19-го номера была лишь одна игра в составе сборной Италии. Но что делать, если у остальных игра не клеится. Заметьте. Тренер выпустил не звёздного Баджо, а «какого-то Скиллачи».

Всего три минуты понадобилось Скиллачи, чтобы отличиться. Навес Джанлуки Виалли и удар головой. Тото, чей рост составлял 173 сантиметра, выпрыгнул выше рослых австрийских защитников и был таков. Этот гол оказался единственным в матче. А итальянская пресса вовсю обыгрывала в заголовках имя футболиста. Сальваторе означает «спаситель».

Во втором матче с американцами Скиллачи появился на поле во втором тайме при счёте 1:0. Не забил, не сдержал данное жене слово. Но в третьем матче группового этапа Тото появился в стартовом составе и уже на девятой минуте отправил мяч в ворота сборной Чехословакии. Опять же головой. Итальянцы победили 2:0 и вышли из группы со стопроцентным результатом.

В дальнейшем Сальваторе не уходил с поля без гола. В 1/8 финала он открыл счёт в игре со сборной Уругвая. На этот раз точно пробил левой, перекинув вышедшего из ворот голкипера южноамериканцев Фернандо Алвеса. Это был первый из двух голов, а стало быть, тоже победный. В четвертьфинале с ирландцами подкараулил отскок от перчаток вратаря Пэта Боннера. Победа Италии 1:0 и выход в полуфинал. А там Аргентина и Диего Марадона. Играли в Неаполе, где местные жители едва ли не впервые в жизни болели против кумира и лидера «Наполи». На 19-й минуте девятнадцатый номер был первым на добивании. Удержать победный счёт итальянцы не смогли. Клаудио Каниджа восстановил равенство во втором тайме. Дело дошло до пенальти. Адзельо Вичини, наверное, сто раз пожалел, что не доверил пробивать Тото. Роберто Донадони и Альдо Серена не смогли переиграть Серхио Гойкочеа. В финал вышли аргентинцы.

Сборной Италии предстоял утешительный матч за третье место с англичанами. И тут Скиллачи не ушёл с поля без гола. За пять минут до конца основного времени при счёте 1:1 в ворота английской команды был назначен пенальти. Тото подошёл к «точке» и легко поразил ворота, перехитрив знаменитого Питера Шилтона. Итальянцы заняли третье место. Конечно, они мечтали о золоте. Но все индивидуальные награды достались хозяевам турнира. Вальтер Дзенга был признан лучшим вратарём. Скиллачи забил шесть мячей и забрал себе Золотую бутсу. Как Росси восемь лет назад. И так же, как Паоло, итальянский нападающий стал лучшим игроком турнира.

Актёр одной роли

Казалось бы, 25 лет. Такой стремительный, головокружительный взлёт за какой-то месяц. От «какого ещё Скиллачи» до «самого Скиллачи». Но тот чемпионат мира оказался лучшим эпизодом в карьере Сальваторе. Нельзя сказать, что Тото потом играл плохо. Выиграл свой второй Кубок УЕФА с «Интером», первый взял незадолго до чемпионата мира с «Ювентусом», был на виду. Но результативность заметно упала. В сборную тоже брать перестали. За чемпионатом мира-1994 он следил по телевизору. И, как все итальянцы, сокрушался, когда в финале не забили пенальти Даниэле Массаро и Роберто Баджо. И, наверное, думал, «а если бы на их месте был я». Он бы спас. Имя обязывает.

Двукратный победитель Кубка УЕФА и обладатель Кубка Италии Сальваторе Скиллачи запомнился всем по одному турниру. Бывают же актёры одной роли или исполнители одной песни. Вот и Тото из того же разряда. Одна роль — героя чемпионата мира 1990 года затмила все остальные. Но какой яркой была эта роль.

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