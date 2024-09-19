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Очередные матчи в Лиге чемпионов

Мировой футбол
Новости
19 Сентября 2024 19:15
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Очередные матчи в Лиге чемпионов

Сегодня завершится первый тур Лиги чемпионов УЕФА.

İdman.biz сообщает, что один из самых ожидаемых матчей дня пройдет во Франции.

"Барселона", отлично стартовавшая в сезоне во внутреннем первенстве, станет гостем "Монако". Победитель Лиги Европы прошлого сезона "Аталанта" примет "Арсенал".

Лига чемпионов УЕФА
Первый тур
19 сентября

20:45. "Црвена Звезда" — "Бенфика"
20:45. "Фейеноорд" — "Байер 04"
23:00. "Аталанта" — "Арсенал"
23:00. "Атлетик" — "Лейпциг"
23:00. "Монако" — "Барселона"
23:00. "Брест" — "Штурм"

Отметим, что второй тур Лиги чемпионов УЕФА начнется 1 октября.

İdman.biz

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