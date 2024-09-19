Очередные матчи в Лиге чемпионов

Сегодня завершится первый тур Лиги чемпионов УЕФА.
İdman.biz сообщает, что один из самых ожидаемых матчей дня пройдет во Франции.
"Барселона", отлично стартовавшая в сезоне во внутреннем первенстве, станет гостем "Монако". Победитель Лиги Европы прошлого сезона "Аталанта" примет "Арсенал".
Лига чемпионов УЕФА
Первый тур
19 сентября
20:45. "Црвена Звезда" — "Бенфика"
20:45. "Фейеноорд" — "Байер 04"
23:00. "Аталанта" — "Арсенал"
23:00. "Атлетик" — "Лейпциг"
23:00. "Монако" — "Барселона"
23:00. "Брест" — "Штурм"
Отметим, что второй тур Лиги чемпионов УЕФА начнется 1 октября.
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