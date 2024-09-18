Футболистка протестует: "Мы должны получать одинаковую зарплату"

Алиша Леманн - одна из самых известных швейцарских футболисток во всем мире, с 17 миллионами подписчиков в социальных сетях, которая играет на позиции форварда в итальянском «Ювентусе». В свои 25 лет она сделала замечательную профессиональную карьеру, но даже этого, похоже, недостаточно для того, чтобы ее зарплата была такой же, как у ее парня Дугласа Луиса , который также играет за туринскую команду.

İdman.biz сообщает, что в интервью итальянскому изданию «La Gazzeta dello sport» Леманн сделала резкое заявление о разнице в зарплате между ней и ее партнером. «Все хотели бы иметь одинаковую зарплату. Я часто говорю об этом с Дугласом дома и говорю ему, что это несправедливо. Мы делаем одну и ту же работу, но им платят в сто раз больше, чем нам».

Летом этого года «Ювентус» подписал и Леманна, и бразильского футболиста из «Астон Виллы». Хотя швейцарская футболистка уже продемонстрировала свое мастерство в Серии А, Луис зарабатывает в разы больше ее - 8,5 миллионов евро в год.

Отметим, что в этом году Леманн сыграла против сборной Азербайджана в двух матчах отборочного раунда чемпионата Европы в составе сборной Швейцарии.

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