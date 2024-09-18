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Дэвид Бекхэм шокировал всех - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
18 Сентября 2024 21:15
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Дэвид Бекхэм шокировал всех - ВИДЕО

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм удивил зрителей.

Как сообщает İdman.biz, он должен был принять участие в передаче, посвященной Лиге чемпионов УЕФА, на британском телеканале CBS Sports, в режиме онлайн.

Однако на вопросы ведущего и гостей он не ответил, показав жестами, что возникла проблема с трансляцией. Пока передача продолжалась, в студию неожиданно вошел Дэвид. Его прибытие удивило экспертов шоу, футболистов-ветеранов Джейми Каррагера, Тьерри Анри и Мику Ричардса.

Затем Бекхэм ответил на адресованные ему вопросы в прямом эфире из студии.

İdman.biz

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