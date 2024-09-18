Дикая отставка в Италии. "Рома" очень некрасиво поступила с легендой

Де Росси убрали после четырёх туров. Американским боссам нужен не футбол, а шоу.

В киноиндустрии есть термин «принцип Колизея». Его используют в отношении голливудского кино. Если коротко, смысл в том, что зрителя всё время нужно удивлять. На экране не может быть статики, шоу не должно прекращаться ни на секунду.

Колизей и Америка слились не только в голливудском кино, но и в футбольном клубе «Рома». Владельцы клуба, семья Фридкин из США, реализуют знаменитый кинопринцип с первого дня. И вот случился новый виток шоу: американские патриции, заседающие в колизее «Стадио Олимпико», показали палец вниз гладиатору Даниэле Де Росси.

В данном случае совершенно неважно, свой Де Росси для «Ромы» или не свой. Его уволили после четырёх туров, а это никогда не бывает нормальным. Ненормально ещё и то, что после матча «Ромы» с «Дженоа», когда римляне упустили победу на 90+7-й минуте, Фридкины лично прилетели в Италию, пообщались с Де Росси и, по информации Goal Italia, выразили ему поддержку. А меньше чем через двое суток было объявлено об уходе Даниэле. Причём не в середине дня, когда в Италии уже все проснулись и выпили эспрессо, а прямо с утра!

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Де Росси ярко зашёл в «Рому» в прошлом сезоне после душного Жозе Моуринью. Даниэле быстро раскрепостил команду и снял запрет на игру в футбол, который был всё время при Жозе. Ожил Лоренцо Пеллегрини, ещё сильнее заискрил Пауло Дибала, Ромелу Лукаку преодолел все моральные кризисы и тоже стал приносить пользу. Да, концовка сезона получилась смазанной. «Рома» не прошла «Байер» в полуфинале Лиги Европы и не попала в ЛЧ через Серию А. Но всё равно впечатления от работы Де Росси были по большей части позитивными.

Летом «Рома» оказалась на развилке. Нужно было принять решение, как дальше жить: с Де Росси или без. Фридкины выбрали первый вариант. И в придачу накупили игроков почти на € 100 млн, чего с «Ромой» не случалось очень давно. Довбик, Соуле, Ле Фе – все дорогие и все в атаку. Плюс не ушёл Дибала, переход которого в Саудовскую Аравию был делом почти решённым. Де Росси получил яркий, индивидуально сильный, но при этом совсем не сбалансированный состав. Однако баланс мало интересует семейство Фридкин. Им важен Колизей – важно, чтобы было вау! Остальное – не их проблема.

Де Росси пытался расположить всех дорогих новичков на поле. Он пробовал совместить двух левшей – Дибалу и Соуле. В матче с «Дженоа» выпустил Пауло в центре нападения – рядом с Довбиком. Тренер экспериментировал со схемой: 4-2-3-1, 4-3-3. На игру с «Дженоа» «Рома» вышла с тремя центральными защитниками, и казалось, вот он – оптимальный вариант для такого разношёрстного и несбалансированного состава. К тому же перед закрытием трансферного окна подвезли Матса Хуммельса, Марио Эрмосо и Ману Коне. Появились люди не только в атаку, но и в оборону. Коуч вроде бы нащупал то, что может сработать. И тут же был уволен.

Три очка в четырёх турах – безусловно, не то, на что рассчитывали боссы «Ромы», особенно учитывая мощную закупку летом. По результату команда стартовала плохо, и Де Росси, конечно, за это ответственен. Но, во-первых, для такого старта были объективные причины, и совладать с ними быстро Даниэле вряд ли мог. А во-вторых, у «Ромы» ведь летом была возможность не идти дальше с этим тренером. Можно было назначить кого-то более статусного и опытного. Под Де Росси необязательно было закупать игроков на € 100 млн.

Однако «Рома» выбрала Де Росси. И, судя по мощным трансферам, даже его поддерживала. А потом уволила после четырёх туров. Это выглядит как чистая биполярка.

Сейчас кажется, что «Роме» лучше было расстаться с Даниэле летом. Клуб и тренер не тратили бы время и нервы друг на друга. А самое главное – не было бы того ужасного шлейфа, который возник при их расставании сейчас. Теперь Де Росси в представлении части людей – неудачник, который, вероятно, не способен работать в клубе с деньгами и амбициями. А «Рома» – самодурский проект, с которым опасно связываться.

И кому от всего этого хорошо?

İdman.biz