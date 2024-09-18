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Умер бомбардир чемпионата мира

Мировой футбол
Новости
18 Сентября 2024 14:49
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Умер бомбардир чемпионата мира

Сальваторе Скиллачи, бывший нападающий сборной Италии по футболу, скончался в возрасте 60 лет.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба «Ювентуса».

Скиллачи умер после продолжительной болезни.

Отметим, что нападающий выступал за итальянские клубы «Мессина», «Ювентус», «Интер» и японский «Джубило Ивата». Он выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА с «Ювентусом», а также Кубок УЕФА с «Интером». Сальваторе, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира 1990 года в составе сборной Италии, стал лучшим бомбардиром турнира с 6 голами.

İdman.biz

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