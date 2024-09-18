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Эндрик оставил позади Рауля

Мировой футбол
Новости
18 Сентября 2024 19:27
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Эндрик оставил позади Рауля

Отличившийся в матче против "Штутгарта" в первом туре Лиги чемпионов молодой игрок "Реала" Эндрик, установил рекорд.

İdman.biz сообщает, что бразилец стал самым молодым игроком, забившим гол в престижном клубном турнире континента.

Сделал он это в возрасте 18 лет и 58 дней. При этом форвард оставил позади легендарного испанского футболиста Рауля Гонсалеса, который отличился в Лиге чемпионов в возрасте 18 лет и 113 дней. Эндрик также является самым молодым бразильцем, забившим гол в Лиге чемпионов.

Отметим, что "Реал" победил "Штутгарт" со счётом 3:1.

İdman.biz

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