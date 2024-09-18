"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов всех времён

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч закончился со счётом 9:2 в пользу хозяев. Таким образом, мюнхенцы установили рекорд всех времён Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур

17 сентября 2024, вторник. 23:00

Бавария (Мюнхен, Германия) - Динамо З (Хорватия) - 9:2

1:0 Кейн – 19' 2:0 Геррейру – 33' 3:0 Олисе – 38' 3:1 Петкович – 49' 3:2 Огивара – 50' 4:2 Кейн – 57' 5:2 Олисе – 61' 6:2 Кейн – 73' 7:2 Кейн – 78' 8:2 Зане – 85' 9:2 Горецка – 90+2'

Как сообщает Opta Franz, «Бавария» стала первой командой, забившей девять голов в одном матче в истории главного еврокубкового турнира.

Отметим, покер в матче на счету англичанина Гарри Кейна, дублем отметился Майкл Олисе, а также по одному мячу в составе победителей забили Рафаэл Геррейру, Леон Горецка и Лерой Зане. В составе загребской команды отметились забитыми мячами Бруно Петкович и Такуя Огивара.

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