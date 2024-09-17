Забивает больше всех в Европе, а в топ-лигу не уехал. Почему никто не купил Дьёкереша?

В летнее окно швед был трансферной целью ведущих клубов. Но "Спортинг" подстраховался.

Самый результативный игрок топ-10 лиг Европы на старте нового сезона - Виктор Дьёкереш. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", 26-летний швед из лиссабонского "Спортинга" разрывает в матчах и на клубном уровне, и за сборную в Лиге наций. Этот нападающий был одной из самых привлекательных фигур на трансферном рынке летом 2024-го. Так почему же Дьёкереш никуда не перешёл, несмотря на то что продолжает забивать как машина? Разбираемся в истории Виктора, который сегодня сыграет в Лиге чемпионов с "Лиллем".

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

17 сентября 2024, вторник. 23:00

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Лилль, Франция

Статистика Дьёкереша в нынешнем сезоне действительно феноменальная. Судите сами. Виктор не забил только в первом официальном матче с "Порту" за Суперкубок Португалии. Но и в той игре сделал две голевые передачи. "Спортинг" выигрывал со счётом 3:0 к 24-й минуте, тем не менее умудрился уступить — 3:4.

Потом начался чемпионат Португалии. В 1-м туре с "Риу Аве" (3:1) Дьёкереш забил и сделал голевой пас. В матче 2-го тура с "Насьоналом" (6:1) швед с венгерскими корнями оформил дубль. В игре 3-го тура с "Фаренсе" (5:0) бомбардир "Спортинга" сотворил хет-трик. А в 4-м туре Виктор помог своей команде взять реванш у "Порту". Лиссабонцы победили дома со счётом 2:0 — Дьёкереш стал автором первого гола с пенальти, который сам же и заработал. В 5-м туре снова забил – уже "Ароке" (3:0).

В международную паузу нападающий отправился в расположение сборной Швеции на матчи Лиги наций. В первом матче скандинавы переиграли на выезде Азербайджан (3:1) благодаря голу и двум ассистам Дьёкереша. А в следующем туре раскатали на своём поле Эстонию (3:0). Виктор положил два мяча. Таким образом, в восьми играх нового сезона у снайпера "Спортинга" и сборной Швеции 11 голов и пять голевых передач. Статистике Дьёкереша сейчас позавидует даже Килиан Мбаппе.

При этом о каком-то прорыве шведа в 2024 году говорить не приходится. Все и раньше прекрасно знали, что Дьёкереш — супербомбардир. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером чемпионата Португалии с 29 голами, оторвавшись на восемь мячей от ближайшего преследователя. Помог "Спортингу" выиграть чемпионский титул. Всего же в минувшем сезоне Виктор наколотил 43 мяча в 50 матчах во всех турнирах, включая Лигу Европы (там он набрал 5+2 в девяти играх). Логично, что именно шведа признали лучшим игроком Примейры. А это признание — фактически гарантия трансфера в большой клуб из топ-лиги.

Разумеется, в "Спортинге" хотят выжать максимум из трансфера Дьёкереша в сложившихся обстоятельствах. Лиссабонский клуб и сам покупал Виктора летом 2023 года за немалые деньги, когда швед стал вторым бомбардиром Чемпионшипа — заплатил "Ковентри" € 24 млн. В пятилетнем контракте нападающего прописали мощные отступные в размере € 100 млн. В эту сотню всё и упирается.

В последнее время было много слухов об интересе к Дьёкерешу со стороны клубов из ведущих лиг. Ещё в январе сообщалось, что "Челси" предложил лиссабонцам за трансфер шведа € 80 млн и € 5 млн бонусами. Однако в "Спортинге" указали в ответ на прописанные в контракте Виктора отступные. За меньшую сумму продавать отказались.

Затем в новостях появлялась информация о контактах по Дьёкерешу со стороны "Милана", "Атлетико", "Барселоны", "Ньюкасла", "Ливерпуля" и лондонского "Арсенала". Писали, что даже "ПСЖ" рассматривает шведского нападающего как замену Мбаппе. Тем не менее выложить € 100 млн за Виктора пока никто не рискнул. "Спортинг" твёрдо стоит на своём — португальцы умеют делать бизнес как мало кто на футбольном рынке.

Казалось, максимально близок к покупке Дьёкереша "Арсенал". Переговоры велись летом до последнего. Но сделка не состоялась, а после закрытия трансферного окна сам нападающий объяснил почему.

"Они хотели, чтобы большинство игроков стартового состава осталось в команде, и крепко держали нас, — сказал Виктор в интервью для Aftonbladet, говоря о руководстве "Спортинга". — Вот так всё сложилось. Но мне очень нравится в "Спортинге", поэтому для меня не было проблемой остаться. Вероятно, цена слишком высокая, ведь ничего не получилось. Конечно, это огромные деньги. Но посмотрим, что будет в следующее окно. "Спортинг" считает, что я стою таких денег. Нужно уважать это. У меня нет никакого стресса, хотя всегда хочется сделать шаг вперёд".

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим признавался, что не беспокоится из-за ситуации с трансфером Дьёкереша. Он был готов к потере лидера атаки. "Продажи игроков за большие деньги — это то, за счёт чего португальские клубы поддерживают конкурентоспособность", — объяснял Аморим. И предлагал спокойно дождаться закрытия трансферного окна.

В конце августа сообщалось, что "Спортинг" вроде бы даже готов пойти на уступки, чуть-чуть снизив стоимость, и уже подыскивает нового форварда. В частности, называлось имя Матео Кассьерры из "Зенита". Но неизвестно, насколько это соответствовало действительности. Швед всё равно остался в "Спортинге" как минимум до зимы. Тем временем лиссабонский клуб собирается увеличить зарплату Дьёкерешу, чтобы сохранить его надолго.

İdman.biz