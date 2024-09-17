18 Сентября 2024
RU

СПИСОК в котором Месси третий

Мировой футбол
Новости
17 Сентября 2024 21:29
25
СПИСОК в котором Месси третий

Организация Истории и статистики Международной федерации футбола составила список игроков, выходивших в игру на замену и забивших больше всего голов в Ла Лиге.

Как сообщает İdman.biz, рейтинг возглавляет игрок "Жироны" Кристиан Стуани.

37-летний форвард вышел на матч с "Барселоной" на 69-й минуте 5-го тура чемпионата Испании и, забив гол на 80-й минуте, увеличил количество голов до 28. Такое же количество голов забил Хулио Салинас, игравший в 1982-2000 годах.

Хотя аргентинская звезда Лионель Месси редко выходил на замену в составе "Барселоны", на его счету 27 голов и он третий.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Самые неожиданные испанцы в еврокубках. "Жирона" такая не одна
17 Сентября 23:41
Мировой футбол

Самые неожиданные испанцы в еврокубках. "Жирона" такая не одна

Хотя в Лигу чемпионов пробились только каталонцы
Лига чемпионов стартовала
17 Сентября 22:38
Мировой футбол

Лига чемпионов стартовала

В соревновании по новой системе пройдут 6 игр
ЛЧ: Первый гол в сезоне забил турецкий игрок
17 Сентября 21:47
Мировой футбол

ЛЧ: Первый гол в сезоне забил турецкий игрок

Кенан Йылдыз забил первый гол этапа Лиги чемпионов в сезоне 2024/2025
Роналду остался без главного тренера
17 Сентября 20:02
Мировой футбол

Роналду остался без главного тренера

«Аль-Наср» расстался со своим главным тренером Луишем Каштру.
Забивает больше всех в Европе, а в топ-лигу не уехал. Почему никто не купил Дьёкереша?
17 Сентября 18:25
Мировой футбол

Забивает больше всех в Европе, а в топ-лигу не уехал. Почему никто не купил Дьёкереша?

В летнее окно швед был трансферной целью ведущих клубов. Но "Спортинг" подстраховался
Клубы Премьер-лиге требуют более сурового наказания для "Манчестер Сити"
17 Сентября 13:41
Мировой футбол

Клубы Премьер-лиге требуют более сурового наказания для "Манчестер Сити"

Действующего чемпиона английской Премьер-лиги обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей

Самое читаемое

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной
15 Сентября 22:41
Шахматы

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной

В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО
15 Сентября 22:27
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился шестой тур Премьер-лиги Азербайджана
Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"
15 Сентября 18:01
Формула 1

Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"

"Иногда допускаешь ошибки, но я сделаю выводы"
Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ
15 Сентября 15:56
Формула 1

Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ

На трибунах можно увидеть болельщиков из разных стран мира