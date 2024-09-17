СПИСОК в котором Месси третий

Организация Истории и статистики Международной федерации футбола составила список игроков, выходивших в игру на замену и забивших больше всего голов в Ла Лиге.

Как сообщает İdman.biz, рейтинг возглавляет игрок "Жироны" Кристиан Стуани.

37-летний форвард вышел на матч с "Барселоной" на 69-й минуте 5-го тура чемпионата Испании и, забив гол на 80-й минуте, увеличил количество голов до 28. Такое же количество голов забил Хулио Салинас, игравший в 1982-2000 годах.

Хотя аргентинская звезда Лионель Месси редко выходил на замену в составе "Барселоны", на его счету 27 голов и он третий.

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