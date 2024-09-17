Самые неожиданные испанцы в еврокубках. "Жирона" такая не одна

Хотя в Лигу чемпионов пробились только каталонцы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в Испании в прошлом сезоне удивляла «Жирона» - команда, которая только недавно вернулась в Примеру из Сегунды, какое-то время реально претендовала на чемпионство. Это было бы сказкой, которую можно было бы вписать в ту же книгу, что рассказывает о «Лестере», но в дело вмешался «Реал» и на опыте забрал своё. Тем не менее «Жирона» сыграет в Лиге чемпионов, и для команды это уже огромное достижение, о котором перед началом сезона вряд ли кто-то даже мог мечтать.

Но каталонцы не единственные, кто за последние 10 лет сенсационно пробился в еврокубки. Вспоминаем другие команды из Испании. Их, правда, не так уж и много.

«Гранада» (сезон-2019/2020)

7-е место - выход в Лигу Европы

Бо́льшую часть своей истории «Гранада» болталась между Сегундой и Примерой — и вот в сезоне-2016/2017 вновь вылетела из высшей лиги. В 2018-м она финишировала 10-й, и надежды болельщиков на скорое возвращение рухнули: было ощущение, что команда зависнет во второй по статусу лиге надолго. Летом в клуб пришёл Диего Мартинес — молодой тренер, работавший с Унаи Эмери в «Севилье» и главным в «Осасуне», с которой занял восьмое место в том же сезоне, когда «Гранада» оказалась на 10-м.

В клубе решили, что Мартинес станет подходящим кандидатом на роль главного тренера: им нужен был человек, способный работать с ограниченным бюджетом, знал игроков и лигу, а ещё умел добиваться результата. Ставка китайского владельца «Гранады» Личжан Цзяна сработала — Мартинес в первый же сезон вернул команду в Ла Лигу. Второе место, наименьшее количество пропущенных голов среди всех команд чемпионата (28 в 42 матчах), четвёртое место по количеству забитых мячей и всего € 650 тыс. на трансферы — таков был первый год работы Мартинеса в «Гранаде».

В Ла Лиге команда стартовала мощно: в 5-м туре «Гранада» обыграла дома «Барселону», а потом, набрав 20 очков за первые 10 матчей, залетела на первое место. Бывший нападающий команды Роберто Сольдадо говорил, что рост клуба полностью зависел от Мартинеса: раздевалка верила в него и слушала. Сам главный тренер объяснял, что делал ставку на физическую подготовку и организацию структуры команды. Но это ещё не всё: Мартинесу удалось раскрыть лучшие качества каждого отдельного футболиста — он подбирал индивидуальные упражнения для игроков, чтобы те делали упор на свои сильные стороны.

Мартинес вывел «Гранаду» в полуфинал Кубка Испании, но не прошёл «Атлетик». После 27-го тура чемпионат прервали из-за пандемии коронавируса — команда ушла на перерыв на девятой строчке. После возобновления сезона началась борьба за седьмое место, потому что Кубок Испании, победитель которого забирает место в ЛЕ, перенесли на неизвестный срок. И тут «Гранада» включилась: сначала шло туговато (победа над «Хетафе», ничья-поражение-ничья-поражение), и казалось, что команда Мартинеса всё же не доберётся до еврокубкового места, но в последнем тура она разгромила «Атлетик» (4:0) и забрала путёвку в ЛЕ. Это было историческое событие — «Гранада» никогда до этого не пробивалась в еврокубки.

В Лиге Европы в следующем сезоне сенсации продолжились — команда дошла до четвертьфинала, пройдя «Наполи» и «Мольде». Но дальше пробиться не удалось — в двух матчах сильнее оказался «Манчестер Юнайтед».

Мартинес ушёл, а в сезоне-2021/2022 «Гранада» снова вылетела в Сегунду. В следующем сезоне вернулась, но в прошлом опять отправилась дивизионом ниже. Всё вернулось на круги своя.

«Бетис» (сезон-2020/2021)

6-е место — выход в Лигу Европы

В период с 2009 по 2019 год у «Бетиса» было 11 тренеров, включая Пепе Мела, Густаво Пойета и Кике Сетьена. Команда дважды вылетала, возвращалась и дважды выходила в еврокубки, а в сезоне-2019/2020 финишировала 15-й, в пяти очках от зоны вылета. «Мы не добились тех амбициозных целей, что ставили перед началом сезона, — говорил президент Анхель Аро, мечтавший о Лиге чемпионов. — «Бетис» был дезориентирован и не понимал реальность, хотя команда хотела чего-то добиться. Сейчас мы поняли: пора что-то срочно сломать, иначе «Бетис» так и будет просто стоять на месте».

Вместо ожидаемой распродажи футболистов и пересборки состава руководство клуба приняло иное решение — поменять главного тренера. «Бетикос» в сезоне-2019/2020 руководил Руби, который не справился не только с результатами на поле, но и с раздевалкой: там царила токсичная атмосфера, а обуздать звёздных игроков тренеру не хватало авторитета. На место главного назначили Мануэля Пеллегрини — и всё резко изменилось.

Пеллегрини сквозь всю свою тренерскую карьеру несёт одну важную мысль: игроков нужно заражать спокойствием и уверенностью. Футболисты, которые c ним работали, говорят о нём как об очень уравновешенном человеке, который чётко и понятно доносит информацию, не перехваливает и не уничтожает за поражения.

«Фигура Мануэля очень важна, — говорил спортивный директор Алексис Трухильо. — Он прекрасно управляет командой: с уважением и высокими стандартами. Его опыт и зрелость выделяются — он придаёт игрокам уверенность. Это, очевидно, поднимает производительность каждого. Все мы, кто работает с Мануэлем, чувствуем себя важными — все, независимо от роли».

Президент «Бетиса» не скрывал: Пеллегрини стал для команды «успокоительным» — раздевалка очень быстро преобразилась в психологическом плане, что сказалось и на результатах. При этом тренеру не нужны были дорогущие игроки — он работал с теми, кто уже был в команде. Иного выбора у него и не было — «бетикос» из-за бушевавшей пандемии коронавируса мало что могли себе позволить.

В первый же сезон команда ворвалась в зону еврокубков, где и закончила. «Бетис», который ещё год назад чуть было не вылетел в Сегунду, с лёгкой руки Пеллегрини оказался на шестой строчке. Команда весь сезон была стабильна в защите, а весной проиграла лишь однажды — на «выезде» «Севилье».

С тех пор «Бетис» ни разу не заканчивал сезон ниже шестого места и стабильно попадает в еврокубки. В сезоне-2021/2022 даже был шанс зацепиться за место в ЛЧ (зимой команда шла третьей), но магии Пеллегрини не хватило, чтобы зацепиться за тройку.

«Жирона» (сезон-2023/2024)

3-е место - выход в ЛЧ

В 2017-м «Жирона» стала частью империи City Football Group и в том же сезоне вырвалась из Сегунды в Примеру, где не играла 87 лет. В 2019-м, правда, вылетела обратно, но в 2022-м вернулась - и начала покорять Ла Лигу.

Главное, что изменилось в «Жироне», - подход к управлению и подбору игроков. Футболисты попадают в команду, проходя целую систему отбора с перспективой возможной игры за «Сити», поэтому кого попало туда не берут. «Жирона» стала проектом нашей жизни, — говорил Пере Гвардиола, совладелец клуба и брат Пепа. - Реальность такова, что мы аутсайдеры. Все говорят, что невозможно драться или раздражать больших соперников. Но если у тебя хорошая скаутская группа и качественный тренер, рано или поздно наступит день, когда ты сможешь сыграть лучше, чем другие».

И этот день правда наступил. Уже в позапрошлом сезоне «Жирона» начала показывать себя с яркой стороны, но в минувшем чемпионате ей удалось ещё больше раскрыться — и стать одной из самых интересно играющих команд Ла Лиги. Они задействуют вратаря как ещё одну единицу в розыгрыше, у них постоянно меняющаяся структура игры, в которой при этом все действия сбалансированы. А ещё её игроки невероятным образом выходят из-под прессинга — каждый матч качественно выстроен и продуман, а каждый футболист в схеме Мичела выполняет свою важную роль. И всё это без огромных затрат на трансферы. В «Жирону» приходят бесплатно или в аренду, из небольших клубов и за маленькие деньги, но зато с желанием и огромным потенциалом. Стратегия работает, потому что всё в этом механизме выстроено структурно.

В начале прошлого сезона Мичел говорил, что серьёзно рассуждать о попадании «Жироны» в ЛЧ могут только домохозяйки. Но потом команда залетела в топ таблицы - да, не выдержала давления опытного «Реала», однако путёвку в Лигу чемпионов всё же забрала.

İdman.biz