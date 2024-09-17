Стартует Лига чемпионов

Сегодня стартует 2024/25 сезон Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает İdman.biz, в соревновании по новой системе пройдут 6 игр.
Последний чемпион «Реал» примет «Штутгарт». Центральный матч дня пройдет в Италии. «Милан» попытается обыграть «Ливерпуль».
Лига чемпионов УЕФА
17 сентября
Первый тур
20:45. «Ювентус» — ПСВ
20:45. «Янг Бойз» — «Астон Вилла»
23:00. «Милан» — «Ливерпуль»
23:00. «Бавария» — «Динамо Загреб»
23:00. «Реал» — «Штутгарт»
23:00. «Спортинг» — «Лилль»
Отметим, что игры первого тура пройдут в течение 3 дней.
İdman.biz