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Стартует Лига чемпионов

Мировой футбол
Новости
17 Сентября 2024 10:10
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Стартует Лига чемпионов

Сегодня стартует 2024/25 сезон Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании по новой системе пройдут 6 игр.

Последний чемпион «Реал» примет «Штутгарт». Центральный матч дня пройдет в Италии. «Милан» попытается обыграть «Ливерпуль».

Лига чемпионов УЕФА
17 сентября
Первый тур
20:45. «Ювентус» — ПСВ
20:45. «Янг Бойз» — «Астон Вилла»
23:00. «Милан» — «Ливерпуль»
23:00. «Бавария» — «Динамо Загреб»
23:00. «Реал» — «Штутгарт»
23:00. «Спортинг» — «Лилль»

Отметим, что игры первого тура пройдут в течение 3 дней.

İdman.biz

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