Новички расправились с "Валенсией". Симеоне решил главную проблему "Атлетико"

Партнёры сыгрались и выдали перформанс прямо перед стартом ЛЧ.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

«Матрасники» проходят стадию активных изменений в составе – и это отражается как на содержании игры, так и на результатах. К сентябрю Диего Симеоне всё же смог отладить механизмы в команде – в матче с «Валенсией» добыли разгромную победу. Но важнее то, кто принёс её мадридцам.

Старт сезона пугал

При том, сколько «Атлетико» потратил летом на трансферном рынке (лидер Ла Лиги), легко прогнозировалась просадка на стартовом отрезке. «Матрасники» решили перекроить группу атаки. Наконец распрощались с Феликсом, также отпустили Морату в «Милан», а Омородиона – в «Порту». Депай отправился в Бразилию.

Вместо них состав усилили Александром Сёрлотом и Хулианом Альваресом, в центральную ось подписали Конора Галлахера. Каждый ударно провёл предыдущий сезон, но им ещё предстояло сыграться. И в первых турах это ощущалось остро.

В первом матче Ла Лиги мадридцы неожиданно потеряли очки с «Вильярреалом» — в старте на острие вышел Сёрлот и забил. В следующих турах Симеоне решил наигрывать Хулиана Альвареса. Аргентинец в трёх матчах к ряду выходил в стартовом составе – но на этом отрезке футболист вообще не отличился результативными действиями. Галлахер, которого приобрели чуть позже, провёл две встречи – тоже ни голов, ни ассистов.

Сам «Атлетико» между тем дважды в первых трёх турах потерял очки, а с «Эспаньолом» и «Атлетиком» забил лишь один мяч. Дело двигалось со скрипом.

Теперь все новички из группы атаки – с голами

Пятый тур против «Валенсии» – пожалуй, первый случай, когда Диего Симеоне может быть доволен каждым игроком, которого летом брали под костяк. В паре нападающих с плеймейкером-Гризманном вышел профильный «столб» Сёрлот, в связке с Коке и Де Полем – Галлахер. Хулиана использовали как джокера.

Норвежец уже обжился в новой структуре – Антуан даёт ему свободу на острие, уходя в глубину. А Александр попадает в общий командный темп – вовремя отрывается от защитников, умело ставит корпус. Только в первом тайме у норвежца уже было два убойных момента (сначала «съел» Таррегу на 20-й минуте, потом вовремя рванул в коридор между Таррегой и Москерой, открываясь под заброс на 23-й).

Но первый гол забил Конор Галлахер. Англичанин тоже интегрировался в состав. Хавбеку позволяют подниматься ближе к атаке – черновую работу выполняют Коке и Де Поль – и открываться под удар. Следить за такими перемещениями крайне тяжело – поэтому на его забегание на 39-й минуте никто и не обратил внимание. Футболист подключался из глубины, а защитники уже сместились к игроку с мячом.

Альварес наверняка недоволен снова оказаться на скамейке. Не для этого он уходил из «Манчестер Сити». Но аргентинцу ещё надо доказать свою состоятельность, поскольку до матча с «Валенсией» он так ни разу и не забил. Объём при прессинге даёт внушительный – но такой профиль и определяет роль джокера. Гол Альвареса не имел определяющего значения, не был забит на индивидуальном мастерстве – форвард просто замкнул. Но с точки зрения психологии даже такой мяч должен пойти на пользу.

Гризманн воспрял

О втором мяче, который и прибил «Валенсию», специально скажем только сейчас – важно охарактеризовать, как в обновлённой системе себя чувствует лидер «матрасников» Антуан Гризманн. Судя по статистике на старте чемпионата, ему окончательно развязали руки. Трансформация из форварда в свободного художника наблюдалась и в двух последних сезонах – уже тогда француз показывал ударную статистику. Но теперь к этому добавились топ-исполнители, которые грамотно считывают эти перемещения, и даже усиливают интенсивность движения.

Гризманну-плеймейкеру в паре форвардов обязательно нужен футболист таранного типа – тот, кто возьмёт на себя обязанности на острие и развяжет руки. Сёрлот с этим отлично справился – Александр даёт необходимый уровень единоборств, а Антуан смещается в глубину для разгона атак. А такие смещения, в свою очередь, – сигнал для Галлахера. Англичанин обладает высокой культурой паса и отличным видением поля, поэтому грамотно пользуется пространством, которое для него оставляет Гризманн.

Пока Антуан выдерживает высочайший темп – за пять туров он стал автором двух голов и двух ассистов. Форвард отлично прокачался – и эффект этот переносится на одноклубников.

Вовремя включились

Мадридцев прорвало вовремя, сейчас европейские гранды начинают настоящую рубку – стартует сезон Лиги чемпионов. Это значит, что график будет куда плотнее – посреди недели начинаются не менее важные матчи. И, например, лондонский «Арсенал» к этому этапу подходит в скверной ситуации (травмы Эдегора и Мерино бьют по перспективам). «Барселона» рвала со старта и уверенно вступает в главный еврокубок.

А «матрасников» лихорадило на старте – поиски оптимальных сочетаний, корректировка настроек. Со всем этим закончили вовремя. Ещё один плюс – не самый напряжённый календарь. В первом туре Лиги чемпионов предстоит домашний матч с «РБ Лейпциг» — соперник играющий, даёт играть и оппоненту. Следующий принципиальный матч ожидается только в конце сентября – будет мадридское дерби с «Реалом». И ещё один плюс, что для «матрасников» это домашняя игра – поддержка фанатов определённую роль в любом случае сыграет.

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