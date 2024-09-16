"Манчестер Сити" могут исключить из АПЛ - "Суд века"

Независимое слушание «Манчестер Сити» по делу о 115 нарушениях финансовых правил Премьер-лиги начнется сегодня.

Как сообщает İdman.biz, английские СМИ называют его «Судом века».

Трибунал из трех человек будет расследовать нарушения около 10 недель, а приговор будет вынесен к концу текущего сезона. Если «Сити» будет признан виновным по всем или некоторым пунктам обвинений, клубу грозят штрафы или крупные санкции, лишение очков или даже исключение из Премьер-лиги.

Отметим, что данные нарушения команда Пепа Гвардиолы якобы совершала в период с 2009 по 2018 год. Было принято решение проверить документы команды, связанные с финансовыми нарушениями с февраля 2023 года.

İdman.biz