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Рекорд Анчелотти

Мировой футбол
Новости
16 Сентября 2024 09:28
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Рекорд Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил личный рекорд - победа мадридцев над «Реал Сосьедадом» в 5-м туре Ла Лиги со счетом 2:0 стал 32-м подряд матчем без поражений.

İdman.biz сообщает, что в последний раз «Реал» под руководством итальянского специалиста проигрывал в январе этого года в матче против «Атлетико» (2:4).

Предыдущую свою лучшую беспроигрышную серию Анчелотти установил также в «Реале» - в сезоне-2013/2014 (31 матч).

Следующий матч команда проведёт со «Штутгартом» в рамках Лиги чемпионов 17 сентября.

İdman.biz

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