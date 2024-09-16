Рекорд Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил личный рекорд - победа мадридцев над «Реал Сосьедадом» в 5-м туре Ла Лиги со счетом 2:0 стал 32-м подряд матчем без поражений.

İdman.biz сообщает, что в последний раз «Реал» под руководством итальянского специалиста проигрывал в январе этого года в матче против «Атлетико» (2:4).

Предыдущую свою лучшую беспроигрышную серию Анчелотти установил также в «Реале» - в сезоне-2013/2014 (31 матч).

Следующий матч команда проведёт со «Штутгартом» в рамках Лиги чемпионов 17 сентября.

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