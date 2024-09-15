Новый рекордсмен Бундеслиги

Феликс Брых, судивший матч третьего тура между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Штутгартом», опередив Вольфганга Штарка, стал арбитром с наибольшим количеством матчей в Бундеслиге.

Как сообщает İdman.biz, эта игра стала 345-й для Брыха в высшем дивизионе. Он дебютировал в Бундеслиге в сезоне 2004/05.

49-летний уроженец Мюнхена не смог побить рекорд раньше из-за травмы крестообразной связки, полученной в прошлом сезоне в матче между «Айнтрахт Франкфурт» и «Штутгартом».

Напомним также, что Брых обслуживал финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» в сезоне 2016/17.

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