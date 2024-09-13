Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год

Лучший в Серии А по оценкам «SofaScore» в последних двух сезонах

Полузащитник сборной Турции и «Интера» Хакан Чалханоглу стал первым турецким футболистом, попавшим в число кандидатов на «Золотой мяч», после 21-летнего перерыва. İdman.biz сообщает, что в последний раз такой чести из турков удостаивался Нихат Кахведжи в 2003 году, когда выступал за «Реал Сосьедад»: в опросе он разделил 18-19 места с итальянцем Франческо Тотти, набрав 3 очка.

Летом Чалханоглу довольно успешно выступил в составе сборной Турции на Евро-2024, где был в шаге от полуфинала турнира. На турнире в Германии звездный полузащитник стал вторым турецким футболистом, принимавшим участие в трех чемпионатах Европы после Рюштю Ренджбера. На Евро-2024 он отметился голом в заключительной игре в группе, где Турция выиграла у Чехии со счетом 2:1.

Чалханоглу также был великолепен в прошлом сезоне за «Интер». Он был среди главных исполнителей, когда команда Симоне Индзаги выиграла свой 20-й «скудетто» (первый – для Чалханоглу), забив 13 голов (свой личный рекорд!) и отдав три голевые передачи в 32 матчах Серии А. Турок также был признан лучшим полузащитником Серии А и является лучшим игроком Серии А за последние два сезона по средним оценкам «SofaScore» c 7,31 и 7,68 соответственно.

Летом будущее Чалханоглу в «Интере» было под вопросом. Он стал настоящей целью для нового тренера «Баварии» Венсана Компани во время ЕВРО-2024. Сообщается, что баварцы видели в нем потенциального игрока, способного восстановить их полузащиту после бестрофейной серии в прошлом сезоне.

В сообщениях прессы говорилось даже о том, что игрок «Интера» за спиной клуба вел переговоры о личных условиях с немецким гигантом. По информации, «Бавария» предложила Чалханоглу 4-летний контракт и более высокую зарплату, чем 30-летний футболист зарабатывает в Италии.

Более того, сообщалось, что «Бавария» за него могла бы предложить миланскому клубу около 70 миллионов евро.

В интервью «Sky Sports» Чалханоглу наконец-то прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Баварию» в начале этого лета. Он разнес в пух и прах предположения о том, что он пытался уйти с «Джузеппе Меацца»: «Те, кто меня знает, понимают, какой я. Я всегда молчу и мало говорю. И никогда не думал об уходе. Всегда был уверен, что останусь в «Интере», даже когда появились слухи. Я решил сосредоточиться на своей работе и заговорил только в конце, чтобы всех успокоить».

По данным «Calcio & Finanza», Чалханоглу входит в четверку самых высокооплачиваемых игроков Серии А. После того, как Виктор Осимхен покинул «Наполи», Душан Влахович стал самым высокооплачиваемым футболистом Серии А с чистой прибылью в 12 миллионов евро за сезон в «Ювентусе». За ним следует трио игроков «Интера», которые недавно подписали новые и улучшенные контракты: Лаутаро Мартинес с 9 миллионами евро без учета дополнительных бонусов, Чалханоглу и Барелла каждый с 6,5 миллионами евро плюс бонусы.

Конечно, у Чалханоглу мало шансов забрать «Золотой мяч» сезона 2023/24. Авторитетный Goal.com, составивший список основных претендентов на престижную награду, не включил его в список 15 игроков.

Сам турецкий футболист выразил надежду, что его одноклубник Лаутаро Мартинес выиграет «Золотой мяч»: «Он наш капитан, он умеет управлять своими товарищами по команде и всегда знает, как сделать что-то новое. Он много забивает и это главное. Я надеюсь, что он сможет выиграть награду».

Хотя главными претендентами на «Золотой мяч» считаются бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» и испанец Родри из «Манчестер Сити».

Новый обладатель «Золотого мяча» будет объявлен в Париже в понедельник, 28 октября.

Расим

İdman.biz