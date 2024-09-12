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Кто станет чемпионом мира в 2026 году?

Мировой футбол
Новости
12 Сентября 2024 10:12
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Кто станет чемпионом мира в 2026 году?

Авторитетное издание Goal.com опубликовал рейтинг главных претендентов на победу на следующем чемпионате мира по футболу.

İdman.biz сообщает, что главным фаворитом ЧМ-2026 считается сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира.
Второе место в рейтинге занимает Испания - действующий чемпион Европы. Тройку фаворитов замыкает сборная Англии. Далее в опубликованном рейтинге располагаются следующие команды: Германия, Колумбия, Нидерланды, Португалия, Италия, Франция, Бразилия, Уругвай, Бельгия, Хорватия, Канада, Мексика и США.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в 16 городах Канады, Мексики и США.

İdman.biz

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